18 декабря 2023

В ЯНАО поймали двух студентов-закладчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемых заключили под стражу Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) полицейские задержали студентов колледжа — 17-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, которые закладывали пакетики с наркотиками по городу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«При досмотре в личных вещах молодого человека обнаружены 48 пакетов с запрещенным веществом, из закладок, которые он успел сделать, изъяли еще два пакета. Общий вес изъятого значительный», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

По данным ведомства, молодой человек объединился с девушкой, чтобы распространять наркотики с целью заработка. «При этом при распределении ролей девушке досталась расфасовка наркотических средств по полимерным пакетам, а юноше закладки. При обыске в комнате девушки обнаружены приспособления для фасовки запрещенного вещества», — добавили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствие устанавливает всех причастных к данному преступлению. Обвиняемые заключены под стражу.

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В Лабытнанги (ЯНАО) полицейские задержали студентов колледжа — 17-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, которые закладывали пакетики с наркотиками по городу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО. «При досмотре в личных вещах молодого человека обнаружены 48 пакетов с запрещенным веществом, из закладок, которые он успел сделать, изъяли еще два пакета. Общий вес изъятого значительный», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. По данным ведомства, молодой человек объединился с девушкой, чтобы распространять наркотики с целью заработка. «При этом при распределении ролей девушке досталась расфасовка наркотических средств по полимерным пакетам, а юноше закладки. При обыске в комнате девушки обнаружены приспособления для фасовки запрещенного вещества», — добавили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Следствие устанавливает всех причастных к данному преступлению. Обвиняемые заключены под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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