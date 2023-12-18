В ЯНАО поймали двух студентов-закладчиков

В Лабытнанги (ЯНАО) полицейские задержали студентов колледжа — 17-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, которые закладывали пакетики с наркотиками по городу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«При досмотре в личных вещах молодого человека обнаружены 48 пакетов с запрещенным веществом, из закладок, которые он успел сделать, изъяли еще два пакета. Общий вес изъятого значительный», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
По данным ведомства, молодой человек объединился с девушкой, чтобы распространять наркотики с целью заработка. «При этом при распределении ролей девушке досталась расфасовка наркотических средств по полимерным пакетам, а юноше закладки. При обыске в комнате девушки обнаружены приспособления для фасовки запрещенного вещества», — добавили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Следствие устанавливает всех причастных к данному преступлению. Обвиняемые заключены под стражу.
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