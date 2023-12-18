Полицейские нашли напавшего на пермячку преступника по укусу на руке

19 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Полицейские проверят подозреваемого на причастность к другим преступлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении ночью на девушку. Пермячка смогла спастись от преступника, укусив его за руку. Задержав подозреваемого, полицейские увидели на его руке характерный укус, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Дзержинском районе Перми на женщину было совершено нападение. Пермячка оказала сопротивление злоумышленнику, укусила его за руку. Наряд полка патрульно-постовой службы увидел подозрительного мужчину, который был задержан. В ходе личного досмотра на его теле обнаружены характерные телесные повреждения», — говорится на сайте. Нападение на девушку было совершено ночью 18 декабря. Неизвестный подкрался к ней сзади, когда она шла домой. Пермячка смогла сбежать от преступника и обратилась в полицию. Наряд полка патрульно-постовой службы УМВД России по Перми задержал подозреваемого в течение суток. Позже в отделе на его руке нашли укус. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим преступлениями.

В Перми полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении ночью на девушку. Пермячка смогла спастись от преступника, укусив его за руку. Задержав подозреваемого, полицейские увидели на его руке характерный укус, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Дзержинском районе Перми на женщину было совершено нападение. Пермячка оказала сопротивление злоумышленнику, укусила его за руку. Наряд полка патрульно-постовой службы увидел подозрительного мужчину, который был задержан. В ходе личного досмотра на его теле обнаружены характерные телесные повреждения», — говорится на сайте. Нападение на девушку было совершено ночью 18 декабря. Неизвестный подкрался к ней сзади, когда она шла домой. Пермячка смогла сбежать от преступника и обратилась в полицию. Наряд полка патрульно-постовой службы УМВД России по Перми задержал подозреваемого в течение суток. Позже в отделе на его руке нашли укус. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим преступлениями.