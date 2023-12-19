За пронос телефонов в колонию будут наказывать тюрьмой

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За повторный пронос телефона в колонию может быть назначен и штраф Фото:

Если человек был повторно пойман за тем, что он пронес телефон в колонию, то он получит еще два года тюрьмы. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

«[Повторный пронос телефона в колонию] наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на этот же срок», — говорится в тексте закона. Он опубликован на сайте правовых актов.

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Если человек был повторно пойман за тем, что он пронес телефон в колонию, то он получит еще два года тюрьмы. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «[Повторный пронос телефона в колонию] наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на этот же срок», — говорится в тексте закона. Он опубликован на сайте правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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