За пронос телефонов в колонию будут наказывать тюрьмой

19 декабря 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

За повторный пронос телефона в колонию может быть назначен и штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если человек был повторно пойман за тем, что он пронес телефон в колонию, то он получит еще два года тюрьмы. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «[Повторный пронос телефона в колонию] наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на этот же срок», — говорится в тексте закона. Он опубликован на сайте правовых актов .

Если человек был повторно пойман за тем, что он пронес телефон в колонию, то он получит еще два года тюрьмы. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «[Повторный пронос телефона в колонию] наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на этот же срок», — говорится в тексте закона. Он опубликован на сайте правовых актов.