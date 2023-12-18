Налоговая повторно банкротит фирму пермского экс-депутата Саклакова

19 декабря 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Исковое заявление о банкротстве повторно поступило в арбитражный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление Межрайонной инспекции ФНС №21. Налоговая повторно требует признать банкротом ООО «КаскадСтрой», совладельцем которого является бывший депутат гордумы Перми Анатолий Саклаков. «Межрайонная инспекция ФНС России №21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „КаскадСтрой“», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых требований не указана, заявление ФНС пока что не принято к производству. В марте 2023 года ФНС уже подавала заявление с требованием признать несостоятельным ООО «КаскадСтрой» при наличии налоговой недоимки в 15,1 млн рублей. В конце августа дело о банкротстве было прекращено. Поводом для этого послужили открытые расчетные счета стройфирмы и заключенные контракты, связанные с работой на объектах инфраструктуры Минобороны РФ. Анатолий Саклаков являлся депутатом гордумы Перми пятого созыва в 2011—2016 годах. С 2010 года он возглавляет группу компаний «Каскад», в состав которой также входит и ООО «КаскадСтрой». Саклаков является собственником 95% долей в уставном капитале этой компании. Ранее она занималась строительством в краевой столице физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» на улице Обвинской, 9. Его открыли в 2015 году. В отчете о финансовых результатах, опубликованном в СБИС, сообщается, что в 2022 году стройфирма получила выручку в 4,4 млн рублей и убыток на сумму 3,4 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление Межрайонной инспекции ФНС №21. Налоговая повторно требует признать банкротом ООО «КаскадСтрой», совладельцем которого является бывший депутат гордумы Перми Анатолий Саклаков. «Межрайонная инспекция ФНС России №21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „КаскадСтрой“», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых требований не указана, заявление ФНС пока что не принято к производству. В марте 2023 года ФНС уже подавала заявление с требованием признать несостоятельным ООО «КаскадСтрой» при наличии налоговой недоимки в 15,1 млн рублей. В конце августа дело о банкротстве было прекращено. Поводом для этого послужили открытые расчетные счета стройфирмы и заключенные контракты, связанные с работой на объектах инфраструктуры Минобороны РФ. Анатолий Саклаков являлся депутатом гордумы Перми пятого созыва в 2011—2016 годах. С 2010 года он возглавляет группу компаний «Каскад», в состав которой также входит и ООО «КаскадСтрой». Саклаков является собственником 95% долей в уставном капитале этой компании. Ранее она занималась строительством в краевой столице физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» на улице Обвинской, 9. Его открыли в 2015 году. В отчете о финансовых результатах, опубликованном в СБИС, сообщается, что в 2022 году стройфирма получила выручку в 4,4 млн рублей и убыток на сумму 3,4 млн рублей.