Дело о банкротстве компании пермского экс-депутата Саклакова прекращено

В Перми дело о несостоятельности компании ООО «КаскадСтрой» прекращено. Банкротства фирмы экс-депутата гордумы Анатолия Саклакова добивалась ФНС РФ. Об этом свидетельствуют судебные акты.
«В отношении ООО „КаскадСтрой“ Анатолия Саклакова прекращено дело о несостоятельности при налоговой недоимке в 15,1 млн рублей. Суд отказал ФНС РФ в признании должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство.
Полгода назад ФНС РФ обратилась в суд с заявлением о признании компании «КаскадСтрой» несостоятельной. Нарушения выявила проверка. Позже руководство компании сообщило о заключенных контрактах, связанных с Минобороны РФ. Поводом для окончательного судебного решения послужило наличие открытых расчетных счетов фирмы.
Саклаков являлся депутатом Пермской гордумы с 2011 по 2016 годы. В 2010 он возглавил группа компаний «Каскад», куда также входит «КаскадСтрой». Компания специализируется на строительстве. В 2014 году Саклаков был фигурантом уголовного дела.
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