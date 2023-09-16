16 сентября 2023
15 сентября 2023

Дело о банкротстве компании пермского экс-депутата Саклакова прекращено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
По итогу разбирательства компанию «КаскадСтрой» не стали признавать банкротом Фото:

В Перми дело о несостоятельности компании ООО «КаскадСтрой» прекращено. Банкротства фирмы экс-депутата гордумы Анатолия Саклакова добивалась ФНС РФ. Об этом свидетельствуют судебные акты.

«В отношении ООО „КаскадСтрой“ Анатолия Саклакова прекращено дело о несостоятельности при налоговой недоимке в 15,1 млн рублей. Суд отказал ФНС РФ в признании должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство.

Полгода назад ФНС РФ обратилась в суд с заявлением о признании компании «КаскадСтрой» несостоятельной. Нарушения выявила проверка. Позже руководство компании сообщило о заключенных контрактах, связанных с Минобороны РФ. Поводом для окончательного судебного решения послужило наличие открытых расчетных счетов фирмы.

Саклаков являлся депутатом Пермской гордумы с 2011 по 2016 годы. В 2010 он возглавил группа компаний «Каскад», куда также входит «КаскадСтрой». Компания специализируется на строительстве. В 2014 году Саклаков был фигурантом уголовного дела.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми дело о несостоятельности компании ООО «КаскадСтрой» прекращено. Банкротства фирмы экс-депутата гордумы Анатолия Саклакова добивалась ФНС РФ. Об этом свидетельствуют судебные акты. «В отношении ООО „КаскадСтрой“ Анатолия Саклакова прекращено дело о несостоятельности при налоговой недоимке в 15,1 млн рублей. Суд отказал ФНС РФ в признании должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Полгода назад ФНС РФ обратилась в суд с заявлением о признании компании «КаскадСтрой» несостоятельной. Нарушения выявила проверка. Позже руководство компании сообщило о заключенных контрактах, связанных с Минобороны РФ. Поводом для окончательного судебного решения послужило наличие открытых расчетных счетов фирмы. Саклаков являлся депутатом Пермской гордумы с 2011 по 2016 годы. В 2010 он возглавил группа компаний «Каскад», куда также входит «КаскадСтрой». Компания специализируется на строительстве. В 2014 году Саклаков был фигурантом уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...