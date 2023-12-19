В Перми принят бюджет на три года

Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении.
«Поздравляю всех с принятием нашего главного финансового документа. Это была непростая и плодотворная работа. Сейчас предстоит работа за контролем выполнения бюджета» — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
Как уточняет издание «Коммерсант-Пермь», после первого чтения была создана рабочая группа из 16 человек. Поступило 188 поправок, из них 121 поправка от главы Перми Эдуарда Соснина. В итоге приняли 138 поправок. За принятие бюджета проголосовали 28 депутатов, несогласны были два парламентария и еще трое воздержались.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.