В Перми принят бюджет на три года

19 декабря 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Пермская гордума приняла бюджет на три года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении. «Поздравляю всех с принятием нашего главного финансового документа. Это была непростая и плодотворная работа. Сейчас предстоит работа за контролем выполнения бюджета» — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Как уточняет издание «Коммерсант-Пермь», после первого чтения была создана рабочая группа из 16 человек. Поступило 188 поправок, из них 121 поправка от главы Перми Эдуарда Соснина. В итоге приняли 138 поправок. За принятие бюджета проголосовали 28 депутатов, несогласны были два парламентария и еще трое воздержались.

Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении. «Поздравляю всех с принятием нашего главного финансового документа. Это была непростая и плодотворная работа. Сейчас предстоит работа за контролем выполнения бюджета» — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Как уточняет издание «Коммерсант-Пермь», после первого чтения была создана рабочая группа из 16 человек. Поступило 188 поправок, из них 121 поправка от главы Перми Эдуарда Соснина. В итоге приняли 138 поправок. За принятие бюджета проголосовали 28 депутатов, несогласны были два парламентария и еще трое воздержались.