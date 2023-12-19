В Перми принят бюджет на три года

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Виды города, Пермь, администрация перми, городская дума
Пермская гордума приняла бюджет на три года Фото:

Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении.

«Поздравляю всех с принятием нашего главного финансового документа. Это была непростая и плодотворная работа. Сейчас предстоит работа за контролем выполнения бюджета» — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Как уточняет издание «Коммерсант-Пермь», после первого чтения была создана рабочая группа из 16 человек. Поступило 188 поправок, из них 121 поправка от главы Перми Эдуарда Соснина. В итоге приняли 138 поправок. За принятие бюджета проголосовали 28 депутатов, несогласны были два парламентария и еще трое воздержались.

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Депутаты гордумы Перми на пленарном заседании приняли бюджет на плановый период 2024—2026 годов. Главный финансовый документ города был одобрен во втором чтении. «Поздравляю всех с принятием нашего главного финансового документа. Это была непростая и плодотворная работа. Сейчас предстоит работа за контролем выполнения бюджета» — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Как уточняет издание «Коммерсант-Пермь», после первого чтения была создана рабочая группа из 16 человек. Поступило 188 поправок, из них 121 поправка от главы Перми Эдуарда Соснина. В итоге приняли 138 поправок. За принятие бюджета проголосовали 28 депутатов, несогласны были два парламентария и еще трое воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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