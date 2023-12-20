В Екатеринбурге 73-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья

Жительница Екатеринбурга Антонина Озоркина может оказаться на улице — 73-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья. По словам женщины, бывший зять Александр обманным путем завладел ее квартирой, а после чего выставил ее на торги из-за накопившихся многомиллионных долгов. Журналисту URA.RU Озоркина заявила о том, что обращалась за справедливостью в суд, но фемида встала на сторону зятя.
«В 2012 году моя дочь и ее муж под видом регистрации внука оформили сделку купли-продажи моей квартиры, которая находится на переулке Медицинский,9. Я продавать, дарить или еще каким-либо способом отчуждать ее не собиралась. О том, что жилье принадлежит внуку, я узнала только в 2019 году. Внук передал недвижимость отцу. Регистрируя в своей квартире внука, я и не предполагала, что близкие люди могут меня обмануть», — посетовала Озоркина.
По словам пенсионерки, такую авантюру изначально придумал зять, у которого на тот момент были многомиллионные долги. «Как выяснилось позже, в отношении зятя была введена процедура банкротства. И уже в ходе реализации его имущества спорную квартиру продали с торгов. Таким образом, зять погасил свои долги, а меня по факту родные люди оставили на улице, так как квартира в Орджоникидзевском районе является единственным моим жильем. Как-то в разговоре зять признался в том, что обманул меня», — сказала Антонина.
В 2022 году Озоркина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. В аппарате омбудсмена пенсионерке помогли. «В 2022 году Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес по моему вполне обоснованное и, главное, справедливое решение, удовлетворив иск о признании недействительности сделки. Татьяна Мерзлякова помогала мне на каждом этапе судебного разбирательства. Однако апелляционная инстанция Свердловского областного суда не встала на мою сторону и отменила данное решение и вынесла новое, в котором отказала в иске», — отметила женщина.
«В срок до 10 января мне нужно покинуть квартиру со всем нажитым имуществом. Переезжать мне некуда. Получается, что со всеми своими пожитками я отправляюсь прямиком на улицу. Мне 73 года и уже почти не хожу. Приютить меня никто не может. Как понимаете, родственников у меня нет. Куда мне обращаться и кого просить о помощи, я не знаю. Руки опускаются. Я надеюсь, что общественность узнает о моей ситуации и сможет хоть как-то помочь. В противном случае под старость лет я просто стану бомжом», — резюмировала Антонина Озоркина.
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU о том, что приложит максимум усилий, чтобы Озоркина не оказалась на улице. Агентство обратилось за комментарием к зятю пенсионерки Александру. На телефонный звонок он не ответил. URA.RU готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.
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