В Екатеринбурге 73-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья

20 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Антонина Озоркина должна покинуть квартиру до 10 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга Антонина Озоркина может оказаться на улице — 73-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья. По словам женщины, бывший зять Александр обманным путем завладел ее квартирой, а после чего выставил ее на торги из-за накопившихся многомиллионных долгов. Журналисту URA.RU Озоркина заявила о том, что обращалась за справедливостью в суд, но фемида встала на сторону зятя. «В 2012 году моя дочь и ее муж под видом регистрации внука оформили сделку купли-продажи моей квартиры, которая находится на переулке Медицинский,9. Я продавать, дарить или еще каким-либо способом отчуждать ее не собиралась. О том, что жилье принадлежит внуку, я узнала только в 2019 году. Внук передал недвижимость отцу. Регистрируя в своей квартире внука, я и не предполагала, что близкие люди могут меня обмануть», — посетовала Озоркина. По словам пенсионерки, такую авантюру изначально придумал зять, у которого на тот момент были многомиллионные долги. «Как выяснилось позже, в отношении зятя была введена процедура банкротства. И уже в ходе реализации его имущества спорную квартиру продали с торгов. Таким образом, зять погасил свои долги, а меня по факту родные люди оставили на улице, так как квартира в Орджоникидзевском районе является единственным моим жильем. Как-то в разговоре зять признался в том, что обманул меня», — сказала Антонина. В 2022 году Озоркина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. В аппарате омбудсмена пенсионерке помогли. «В 2022 году Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес по моему вполне обоснованное и, главное, справедливое решение, удовлетворив иск о признании недействительности сделки. Татьяна Мерзлякова помогала мне на каждом этапе судебного разбирательства. Однако апелляционная инстанция Свердловского областного суда не встала на мою сторону и отменила данное решение и вынесла новое, в котором отказала в иске», — отметила женщина. «В срок до 10 января мне нужно покинуть квартиру со всем нажитым имуществом. Переезжать мне некуда. Получается, что со всеми своими пожитками я отправляюсь прямиком на улицу. Мне 73 года и уже почти не хожу. Приютить меня никто не может. Как понимаете, родственников у меня нет. Куда мне обращаться и кого просить о помощи, я не знаю. Руки опускаются. Я надеюсь, что общественность узнает о моей ситуации и сможет хоть как-то помочь. В противном случае под старость лет я просто стану бомжом», — резюмировала Антонина Озоркина. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU о том, что приложит максимум усилий, чтобы Озоркина не оказалась на улице. Агентство обратилось за комментарием к зятю пенсионерки Александру. На телефонный звонок он не ответил. URA.RU готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Антонина Озоркина может оказаться на улице — 73-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья. По словам женщины, бывший зять Александр обманным путем завладел ее квартирой, а после чего выставил ее на торги из-за накопившихся многомиллионных долгов. Журналисту URA.RU Озоркина заявила о том, что обращалась за справедливостью в суд, но фемида встала на сторону зятя. «В 2012 году моя дочь и ее муж под видом регистрации внука оформили сделку купли-продажи моей квартиры, которая находится на переулке Медицинский,9. Я продавать, дарить или еще каким-либо способом отчуждать ее не собиралась. О том, что жилье принадлежит внуку, я узнала только в 2019 году. Внук передал недвижимость отцу. Регистрируя в своей квартире внука, я и не предполагала, что близкие люди могут меня обмануть», — посетовала Озоркина. По словам пенсионерки, такую авантюру изначально придумал зять, у которого на тот момент были многомиллионные долги. «Как выяснилось позже, в отношении зятя была введена процедура банкротства. И уже в ходе реализации его имущества спорную квартиру продали с торгов. Таким образом, зять погасил свои долги, а меня по факту родные люди оставили на улице, так как квартира в Орджоникидзевском районе является единственным моим жильем. Как-то в разговоре зять признался в том, что обманул меня», — сказала Антонина. В 2022 году Озоркина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. В аппарате омбудсмена пенсионерке помогли. «В 2022 году Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес по моему вполне обоснованное и, главное, справедливое решение, удовлетворив иск о признании недействительности сделки. Татьяна Мерзлякова помогала мне на каждом этапе судебного разбирательства. Однако апелляционная инстанция Свердловского областного суда не встала на мою сторону и отменила данное решение и вынесла новое, в котором отказала в иске», — отметила женщина. «В срок до 10 января мне нужно покинуть квартиру со всем нажитым имуществом. Переезжать мне некуда. Получается, что со всеми своими пожитками я отправляюсь прямиком на улицу. Мне 73 года и уже почти не хожу. Приютить меня никто не может. Как понимаете, родственников у меня нет. Куда мне обращаться и кого просить о помощи, я не знаю. Руки опускаются. Я надеюсь, что общественность узнает о моей ситуации и сможет хоть как-то помочь. В противном случае под старость лет я просто стану бомжом», — резюмировала Антонина Озоркина. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU о том, что приложит максимум усилий, чтобы Озоркина не оказалась на улице. Агентство обратилось за комментарием к зятю пенсионерки Александру. На телефонный звонок он не ответил. URA.RU готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.