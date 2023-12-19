Пермский отряд «ЛизаАлерт» рассказал, как вернуться с корпоратива живым

«ЛизаАлерт» в Перми: дорога с корпоратива несет опасность
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День Рождения ночного клуба "Синий жук". Екатеринбург.ЛГБТ, барная стойка, вечеринка, бар, клуб
Сезон новогодних вечеринок открыт Фото:

В России наступает период предновогодних корпоративных вечеринок. Кроме веселья они могут таить в себе и опасность. Несчастные случаи часто происходят по пути из ресторана домой, говорят в пермском поисковом отряде «ЛизаАлерт» и дают несколько важных советов.

«Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики предупреждают:

  • лишний выпитый бокал делает дороги короче, а снег мягче.
  • дополнительный час праздника удлиняет время ожидания транспорта в арифметической прогрессии
  • незаряженный телефон делает долгую пешую прогулку домой по морозу более вероятной, чем спокойную поездку в такси
  • позднее возвращение домой в одиночестве может привести к неприятным знакомствам

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В России наступает период предновогодних корпоративных вечеринок. Кроме веселья они могут таить в себе и опасность. Несчастные случаи часто происходят по пути из ресторана домой, говорят в пермском поисковом отряде «ЛизаАлерт» и дают несколько важных советов. «Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Поисковики предупреждают:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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