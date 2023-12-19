Пермский отряд «ЛизаАлерт» рассказал, как вернуться с корпоратива живым

«ЛизаАлерт» в Перми: дорога с корпоратива несет опасность

19 декабря 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Сезон новогодних вечеринок открыт Фото: Марина Молдавская © URA.RU В России наступает период предновогодних корпоративных вечеринок. Кроме веселья они могут таить в себе и опасность. Несчастные случаи часто происходят по пути из ресторана домой, говорят в пермском поисковом отряде «ЛизаАлерт» и дают несколько важных советов. «Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Поисковики предупреждают: лишний выпитый бокал делает дороги короче, а снег мягче.

дополнительный час праздника удлиняет время ожидания транспорта в арифметической прогрессии

незаряженный телефон делает долгую пешую прогулку домой по морозу более вероятной, чем спокойную поездку в такси

позднее возвращение домой в одиночестве может привести к неприятным знакомствам

В России наступает период предновогодних корпоративных вечеринок. Кроме веселья они могут таить в себе и опасность. Несчастные случаи часто происходят по пути из ресторана домой, говорят в пермском поисковом отряде «ЛизаАлерт» и дают несколько важных советов. «Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Поисковики предупреждают: