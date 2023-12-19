Пермский отряд «ЛизаАлерт» рассказал, как вернуться с корпоратива живым

Сезон новогодних вечеринок открыт
В России наступает период предновогодних корпоративных вечеринок. Кроме веселья они могут таить в себе и опасность. Несчастные случаи часто происходят по пути из ресторана домой, говорят в пермском поисковом отряде «ЛизаАлерт» и дают несколько важных советов.
«Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Поисковики предупреждают:
- лишний выпитый бокал делает дороги короче, а снег мягче.
- дополнительный час праздника удлиняет время ожидания транспорта в арифметической прогрессии
- незаряженный телефон делает долгую пешую прогулку домой по морозу более вероятной, чем спокойную поездку в такси
- позднее возвращение домой в одиночестве может привести к неприятным знакомствам
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