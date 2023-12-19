На перекрестке в центре Тюмени на три дня отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры не будут работать по 8 часов в сутки Фото:

В Тюмени на три дня отключат светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с производством работ на перекрестке улиц Ленина — Перекопской запланировано отключение светофорных объектов в период с 20 по 22 декабря включительно. В эти дни светофоры не будут работать с 10:00 до 18:00», — сообщили в мэрии.

Для удобства водителей движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД. Участников дорожного движения просят быть внимательными.

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В Тюмени на три дня отключат светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с производством работ на перекрестке улиц Ленина — Перекопской запланировано отключение светофорных объектов в период с 20 по 22 декабря включительно. В эти дни светофоры не будут работать с 10:00 до 18:00», — сообщили в мэрии. Для удобства водителей движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД. Участников дорожного движения просят быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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