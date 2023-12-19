На перекрестке в центре Тюмени на три дня отключат светофоры

19 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Светофоры не будут работать по 8 часов в сутки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Тюмени на три дня отключат светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с производством работ на перекрестке улиц Ленина — Перекопской запланировано отключение светофорных объектов в период с 20 по 22 декабря включительно. В эти дни светофоры не будут работать с 10:00 до 18:00», — сообщили в мэрии. Для удобства водителей движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД. Участников дорожного движения просят быть внимательными.

В Тюмени на три дня отключат светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с производством работ на перекрестке улиц Ленина — Перекопской запланировано отключение светофорных объектов в период с 20 по 22 декабря включительно. В эти дни светофоры не будут работать с 10:00 до 18:00», — сообщили в мэрии. Для удобства водителей движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД. Участников дорожного движения просят быть внимательными.