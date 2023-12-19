Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Граждане России, Украины и Белоруссии действовали в рамках преступной группы, заявили в суде Польши Фото:

Суд в Польше принял решение признать 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу России. Об этом пишет агентство Arab News.

«Суд признал 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пока не были сообщены подробности о вынесенных приговорах. Суд установил, что все подсудимые действовали в составе организованной преступной группы, заключил автор.

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Суд в Польше принял решение признать 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу России. Об этом пишет агентство Arab News. «Суд признал 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пока не были сообщены подробности о вынесенных приговорах. Суд установил, что все подсудимые действовали в составе организованной преступной группы, заключил автор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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