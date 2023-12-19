Польский суд признал 14 граждан РФ, Украины и Беларуси виновными в шпионаже

19 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Граждане России, Украины и Белоруссии действовали в рамках преступной группы, заявили в суде Польши Фото: Владимир Жабриков Суд в Польше принял решение признать 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу России. Об этом пишет агентство Arab News. «Суд признал 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пока не были сообщены подробности о вынесенных приговорах. Суд установил, что все подсудимые действовали в составе организованной преступной группы, заключил автор.

Суд в Польше принял решение признать 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу России. Об этом пишет агентство Arab News. «Суд признал 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что пока не были сообщены подробности о вынесенных приговорах. Суд установил, что все подсудимые действовали в составе организованной преступной группы, заключил автор.