В Роспотребнадзоре ХМАО посоветовали понюхать карнавальный костюм на Новый год перед покупкой

Роспотребнадзор ХМАО дал советы по выбору карнавального костюма на Новый год

Резкий химический запах от новогоднего костюма — признак некачественного товара Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор ХМАО дал советы по покупке детского карнавального костюма на Новый год. Специалисты ведомства советуют нюхать одежду перед покупкой: резкий химический запах — признак некачественного товара.

«Гигиеническая безопасность детской одежды оценивается комплексом гигиенических показателей, таких как интенсивность запаха, воздухопроницаемость, гигроскопичность, напряженность электростатического поля и другие. Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», — указано в публикации на официальном telegram-канале Роспотребнадзора Югры.

При выборе костюма специалисты посоветовали потереть поверхность наряда белой тканью, чтобы проверить стойкость краски. Следует обратить внимание на маркировку одежды: в ней указаны название, размер, состав материалов, страна, производитель, дата и рекомендации по уходу за изделием. Карнавальный костюм из синтетики должен иметь подкладку из натуральной ткани, чтобы избежать аллергической реакции и дискомфорта при соприкосновении с кожей малыша. Необходимо проверить прочность крепления мелких деталей, безопасность конструкции маски или шлема. Все аксессуары и одежда должны быть пожаробезопасными.

Роспотребнадзор рекомендует проверить документы на товар, чтобы убедиться в качестве костюма и его соответствии нормам. Продавец обязан предоставить сертификаты по требованию покупателя.

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