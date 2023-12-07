Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбрать новогодние подарки

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО покупать детям на подарки шоколад

08 декабря 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Югорчанам посоветовали выбирать новогодние подарки с шоколадными конфетами Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО выбирать детям новогодние подарки с шоколадными конфетами и зефиром. Шоколад содержит полезные вещества и витамины, а в зефире нет жиров. «Конфеты предпочтительнее выбрать шоколадные, если нет пищевой аллергии. Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память. Для детей также полезен зефир, в составе которого отсутствуют жиры», — говорится на сайте ведомства. Инспекторы ведомства советуют покупать сладости без консервантов и пищевых добавок. А если внутри подарка лежит игрушка, то она должна быть специально упакована. «Следует отказаться от продукции, которая содержит арахис, ядра абрикосовой косточки, так как они являются сильными аллергенами; от наборов с карамелью, в том числе леденцовой, которые не рекомендованы для наполнения детских наборов», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоят новогодние елки в ХМАО. Зачастую стоимость деревьев зависит от их возраста и пышности веток.

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО выбирать детям новогодние подарки с шоколадными конфетами и зефиром. Шоколад содержит полезные вещества и витамины, а в зефире нет жиров. «Конфеты предпочтительнее выбрать шоколадные, если нет пищевой аллергии. Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память. Для детей также полезен зефир, в составе которого отсутствуют жиры», — говорится на сайте ведомства. Инспекторы ведомства советуют покупать сладости без консервантов и пищевых добавок. А если внутри подарка лежит игрушка, то она должна быть специально упакована. «Следует отказаться от продукции, которая содержит арахис, ядра абрикосовой косточки, так как они являются сильными аллергенами; от наборов с карамелью, в том числе леденцовой, которые не рекомендованы для наполнения детских наборов», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоят новогодние елки в ХМАО. Зачастую стоимость деревьев зависит от их возраста и пышности веток.