07 декабря 2023

Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбрать новогодние подарки

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО покупать детям на подарки шоколад
© Служба новостей «URA.RU»
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , новый год, новогодний подарок
Югорчанам посоветовали выбирать новогодние подарки с шоколадными конфетами Фото:

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО выбирать детям новогодние подарки с шоколадными конфетами и зефиром. Шоколад содержит полезные вещества и витамины, а в зефире нет жиров.

«Конфеты предпочтительнее выбрать шоколадные, если нет пищевой аллергии. Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память. Для детей также полезен зефир, в составе которого отсутствуют жиры», — говорится на сайте ведомства.

Инспекторы ведомства советуют покупать сладости без консервантов и пищевых добавок. А если внутри подарка лежит игрушка, то она должна быть специально упакована. «Следует отказаться от продукции, которая содержит арахис, ядра абрикосовой косточки, так как они являются сильными аллергенами; от наборов с карамелью, в том числе леденцовой, которые не рекомендованы для наполнения детских наборов», — добавляет Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоят новогодние елки в ХМАО. Зачастую стоимость деревьев зависит от их возраста и пышности веток.

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Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО выбирать детям новогодние подарки с шоколадными конфетами и зефиром. Шоколад содержит полезные вещества и витамины, а в зефире нет жиров. «Конфеты предпочтительнее выбрать шоколадные, если нет пищевой аллергии. Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память. Для детей также полезен зефир, в составе которого отсутствуют жиры», — говорится на сайте ведомства. Инспекторы ведомства советуют покупать сладости без консервантов и пищевых добавок. А если внутри подарка лежит игрушка, то она должна быть специально упакована. «Следует отказаться от продукции, которая содержит арахис, ядра абрикосовой косточки, так как они являются сильными аллергенами; от наборов с карамелью, в том числе леденцовой, которые не рекомендованы для наполнения детских наборов», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоят новогодние елки в ХМАО. Зачастую стоимость деревьев зависит от их возраста и пышности веток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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