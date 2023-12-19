«Роскосмос» поставил в ХМАО первый российский флот ГРП для добычи трудноизвлекаемой нефти

Оборудование «Роскосмоса» заменит иностранные аналоги на месторождениях в ХМАО
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Первый отечественный флот ГРП поможет добывать трудную нефть в ХМАО Фото:

Московский институт теплотехники (входит в корпорацию «Роскосмос») поставило в ХМАО первый отечественный флот для проведения гидроразрыва пласта (ГРП). Технология ГРП является одной из основных операций при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти.

«Корпорация „Московский институт теплотехники“ при участии десятков предприятий поставила в Югру двенадцать высокотехнологичных агрегатов флота гидравлического разрыва пласта. Отечественная разработка предназначена для повышения добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов путем создания высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока нефти к забою скважины», — сообщили в «Роскосмосе».

До настоящего времени все комплексы ГРП, которые использовали при нефтедобыче, были иностранной сборки. «Роскомос» задался целью запустить серийное производство высокотехнологичного оборудования, чтобы обеспечить потребности нефтяной отрасли в России.

С помощью нового комплекса нефтяники смогут проводить любые виды ГРП, в том числе большегрузный и высокоскоростной за одну операцию. Флот оснащен автоматикой, которая дает возможность контролировать процесс гидроразрыва пласта в реальном времени и управлять им. Комплекс адаптирован для работы на скважинах в Западной Сибири.

Ранее URA.RU писало, что на Южно-Приобском месторождении ХМАО испытают первый отечественный флот для гидравлического разрыва пласта. Также нефтяники планируют заменить российскими аналогами иностранные программы, используемые при добыче нефти и газа.

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Московский институт теплотехники (входит в корпорацию «Роскосмос») поставило в ХМАО первый отечественный флот для проведения гидроразрыва пласта (ГРП). Технология ГРП является одной из основных операций при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. «Корпорация „Московский институт теплотехники“ при участии десятков предприятий поставила в Югру двенадцать высокотехнологичных агрегатов флота гидравлического разрыва пласта. Отечественная разработка предназначена для повышения добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов путем создания высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока нефти к забою скважины», — сообщили в «Роскосмосе». До настоящего времени все комплексы ГРП, которые использовали при нефтедобыче, были иностранной сборки. «Роскомос» задался целью запустить серийное производство высокотехнологичного оборудования, чтобы обеспечить потребности нефтяной отрасли в России. С помощью нового комплекса нефтяники смогут проводить любые виды ГРП, в том числе большегрузный и высокоскоростной за одну операцию. Флот оснащен автоматикой, которая дает возможность контролировать процесс гидроразрыва пласта в реальном времени и управлять им. Комплекс адаптирован для работы на скважинах в Западной Сибири. Ранее URA.RU писало, что на Южно-Приобском месторождении ХМАО испытают первый отечественный флот для гидравлического разрыва пласта. Также нефтяники планируют заменить российскими аналогами иностранные программы, используемые при добыче нефти и газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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