Глава ХМАО доложила уральскому полпреду о проекте по добыче трудной нефти

03 апреля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Комарова сообщила Якушеву об успешном опыте импортозамещения в нефтяной сфере Фото: Кондрат Александров © URA.RU Глава ХМАО Наталья Комарова представила полпреду в УрФО Владимиру Якушеву отчет о реализации проекта по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). На сайте окружного правительства указано, что губернатор сообщила об успешном внедрении отечественного оборудования для извлечения «трудных» запасов. «С 2017 года совместно с Минэнерго России и ПАО „Газпром нефть“ в автономном округе реализуется проект по созданию отечественного оборудования и технологий в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов. На Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин», — отметила Комарова. В текущем году на Южно-Приобском месторождении ХМАО испытают первый отечественный флот для гидравлического разрыва пласта. Обновление коснется не только скважинного оборудования: нефтяники планируют заменить российскими аналогами иностранные программы, используемые при добыче нефти и газа. Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра согласовали проект по добыче ТРИЗ на месторождениях ХМАО. При разработке «трудной» нефти будут использованы технологии освоения баженовской свиты.

Глава ХМАО Наталья Комарова представила полпреду в УрФО Владимиру Якушеву отчет о реализации проекта по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). На сайте окружного правительства указано, что губернатор сообщила об успешном внедрении отечественного оборудования для извлечения «трудных» запасов. «С 2017 года совместно с Минэнерго России и ПАО „Газпром нефть“ в автономном округе реализуется проект по созданию отечественного оборудования и технологий в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов. На Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин», — отметила Комарова. В текущем году на Южно-Приобском месторождении ХМАО испытают первый отечественный флот для гидравлического разрыва пласта. Обновление коснется не только скважинного оборудования: нефтяники планируют заменить российскими аналогами иностранные программы, используемые при добыче нефти и газа. Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра согласовали проект по добыче ТРИЗ на месторождениях ХМАО. При разработке «трудной» нефти будут использованы технологии освоения баженовской свиты.