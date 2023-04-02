02 апреля 2023

Глава ХМАО доложила уральскому полпреду о проекте по добыче трудной нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы Урала. Челябинск, якушев владимир, чтение, комарова наталья
Комарова сообщила Якушеву об успешном опыте импортозамещения в нефтяной сфере Фото:

Глава ХМАО Наталья Комарова представила полпреду в УрФО Владимиру Якушеву отчет о реализации проекта по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). На сайте окружного правительства указано, что губернатор сообщила об успешном внедрении отечественного оборудования для извлечения «трудных» запасов.

«С 2017 года совместно с Минэнерго России и ПАО „Газпром нефть“ в автономном округе реализуется проект по созданию отечественного оборудования и технологий в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов. На Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин», — отметила Комарова.

В текущем году на Южно-Приобском месторождении ХМАО испытают первый отечественный флот для гидравлического разрыва пласта. Обновление коснется не только скважинного оборудования: нефтяники планируют заменить российскими аналогами иностранные программы, используемые при добыче нефти и газа.

Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра согласовали проект по добыче ТРИЗ на месторождениях ХМАО. При разработке «трудной» нефти будут использованы технологии освоения баженовской свиты.

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Глава ХМАО Наталья Комарова представила полпреду в УрФО Владимиру Якушеву отчет о реализации проекта по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). На сайте окружного правительства указано, что губернатор сообщила об успешном внедрении отечественного оборудования для извлечения «трудных» запасов. «С 2017 года совместно с Минэнерго России и ПАО „Газпром нефть“ в автономном округе реализуется проект по созданию отечественного оборудования и технологий в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов. На Пальяновском полигоне удалось на 95% заместить импортное оборудование, комплектующие, расходные материалы при строительстве скважин», — отметила Комарова. В текущем году на Южно-Приобском месторождении ХМАО испытают первый отечественный флот для гидравлического разрыва пласта. Обновление коснется не только скважинного оборудования: нефтяники планируют заменить российскими аналогами иностранные программы, используемые при добыче нефти и газа. Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра согласовали проект по добыче ТРИЗ на месторождениях ХМАО. При разработке «трудной» нефти будут использованы технологии освоения баженовской свиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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