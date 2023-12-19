Суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии

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Демонтаж памятника Советской армии в Софии является незаконным, заявили в суде Болгарии
Демонтаж памятника Советской армии в Софии является незаконным, заявили в суде Болгарии Фото:

Суд в Болгарии вынес решение, которое запрещает демонтаж памятника Советской армии, признав данное действие незаконным. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

«Административный суд Софии запретил действия по демонтажу памятника Советской армии», — сообщает Болгарское телевидение. Там добавили, что к моменту вынесения решения, бронзовые фигуры этого исторического памятника уже были разделаны и сняты с постамента в центре столицы.

Суд признал отсутствие законного административного акта о демонтаже памятника и указал на недостаток доказательств, подтверждающих законность разрушения. В результате судебного решения, должностные лица регионального управления Софии были призваны немедленно прекратить демонтаж памятника. Заявление в суд было подано представителями движения «Встань БГ» и партии «Возрождение». Однако, важно отметить, что это решение суда может быть оспорено в течение трех дней, заключили в материале.

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Суд в Болгарии вынес решение, которое запрещает демонтаж памятника Советской армии, признав данное действие незаконным. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение. «Административный суд Софии запретил действия по демонтажу памятника Советской армии», — сообщает Болгарское телевидение. Там добавили, что к моменту вынесения решения, бронзовые фигуры этого исторического памятника уже были разделаны и сняты с постамента в центре столицы. Суд признал отсутствие законного административного акта о демонтаже памятника и указал на недостаток доказательств, подтверждающих законность разрушения. В результате судебного решения, должностные лица регионального управления Софии были призваны немедленно прекратить демонтаж памятника. Заявление в суд было подано представителями движения «Встань БГ» и партии «Возрождение». Однако, важно отметить, что это решение суда может быть оспорено в течение трех дней, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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