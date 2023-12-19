Путин поручил создать российские юрлица для управления газовыми активами

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать шесть новых российских обществ с ограниченной ответственностью для руководства Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. О создании новых структур говорится в указах президента.
«Переходят все права и обязанности открытого акционерного общества: „Севернефтегазпром“, „Газпром ЮРГМ девелопмент“, „Газпром ЮРГМ трейдинг“, <…> „Ачим девелопмент“, „Ачим сбыт“ и „Ачимгаз“ к обществам с ограниченной ответственностью», — говорится в указах президента на официальном интернет-портале правовой информации. Перечисленные общества создаются без участия правительства РФ. Все имущество компаний переходит в собственность вновь созданных обществ.
Основание для подобного решения является проводимые государством специальные экономические меры в топливно-энергетической сфере, в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В указе говорится об обязанности нового руководителя перевести всех действующих сотрудников в новые структуры.
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