19 декабря 2023

Зеленский признал, что боится прихода Трампа на пост президента США

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский сказал, что опасается переизбрания Трампа Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения о возможном избрании Дональда Трампа президентом США. Он считает, что американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы.

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход СВО. Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский.

Следующие выборы президента в США планируются в ноябре 2024 года. Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру.

Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы. Оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения о возможном избрании Дональда Трампа президентом США. Он считает, что американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы. «Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход СВО. Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский. Следующие выборы президента в США планируются в ноябре 2024 года. Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру. Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы. Оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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