Зеленский признал, что боится прихода Трампа на пост президента США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения о возможном избрании Дональда Трампа президентом США. Он считает, что американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы.
«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход СВО. Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский.
Следующие выборы президента в США планируются в ноябре 2024 года. Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру.
Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы. Оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО.
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