Зеленский признал, что боится прихода Трампа на пост президента США

19 декабря 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Зеленский сказал, что опасается переизбрания Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения о возможном избрании Дональда Трампа президентом США. Он считает, что американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы. «Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход СВО. Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский. Следующие выборы президента в США планируются в ноябре 2024 года. Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру. Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы. Оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения о возможном избрании Дональда Трампа президентом США. Он считает, что американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы. «Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход СВО. Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский. Следующие выборы президента в США планируются в ноябре 2024 года. Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру. Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы. Оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО.