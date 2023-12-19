19 декабря 2023

Израиль полностью захватил город Джебалия в секторе Газа

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Бойцы ЦАХАЛ захватили еще один город палестинского анклава Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские военные полностью захватили Джебалию в секторе Газа и завершают устанавливать контроля в портовом городе Эш-Шуджаии на территории палестинского анклава. С таким заявлением выступил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

«Мы завершили полный захват Джебалии и завершим (установление контроля — прим. URA.RU) в Эш-Шуджаии. Наше намерение состоит в том, чтобы взять весь сектор Газа», — заявление Ицхака Герцога приводит ТАСС.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ХАМАС утратил контроль над сектором Газа. Сторонники палестинского движения вынуждены отступать. По мнению советника премьера Израиля Офира Фалька, ХАМАС прекратит существование в следующем году. Анклав палестинцев планируют восстановить после демилитаризации территории.

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Израильские военные полностью захватили Джебалию в секторе Газа и завершают устанавливать контроля в портовом городе Эш-Шуджаии на территории палестинского анклава. С таким заявлением выступил президент еврейского государства Ицхак Герцог. «Мы завершили полный захват Джебалии и завершим (установление контроля — прим. URA.RU) в Эш-Шуджаии. Наше намерение состоит в том, чтобы взять весь сектор Газа», — заявление Ицхака Герцога приводит ТАСС. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ХАМАС утратил контроль над сектором Газа. Сторонники палестинского движения вынуждены отступать. По мнению советника премьера Израиля Офира Фалька, ХАМАС прекратит существование в следующем году. Анклав палестинцев планируют восстановить после демилитаризации территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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