В какой одежде встречать 2024-й — год Зеленого Дракона

Приближается Новый год, который по восточному календарю пройдет под знаком Зеленого Дракона. Многие уже начинают задумываться о подготовке к главному празднику. Особое внимание уделяется выбору наряда. Существует поверье, что правильно подобранная одежда может принести удачу на весь предстоящий год. URA.RU рассказывает, в одежде какого цвета лучшего всего встретить 2024 год.
- Зеленый цвет. Зеленый Дракон символизирует рост, обновление и богатство. Поэтому в преддверии новогодних праздников стилисты и астрологи советуют отдавать предпочтение в одежде именно этому оттенку. Можно одеться в цвета от светло-мятного до глубокого изумрудного. Зеленый цвет будет способствовать привлечению финансового благополучия и гармонии в жизнь. Кроме того, удачными цветами для встречи Нового года являются и другие оттенки зеленого, ассоциирующиеся с природой. Например, можно выбрать одежду цвета молодой травы, лайма или оливкового оттенка. Эти цвета также будут символизировать новые начинания и рост.
- Золото и серебро. Стоит учитывать, что Дракон любит роскошь и блеск, поэтому нелишним будет добавить в наряд элементы золотого или серебряного цвета. Это могут быть аксессуары, украшения или декоративные элементы на одежде. Такой подход поможет не только привлечь внимание, но и угодить величественному покровителю года.
- Также стоит обратить внимание на розовый, красный и фиолетовый цвета. Известно, что в Китае красный считается цветом удачи. Его традиционно надевают на Новый год.
Однако есть цвета, которые лучше исключить из новогоднего гардероба. Следует отказаться от темных, угнетающих оттенков. Например, черный или темно-синий. Они могут привнести в жизнь меланхолию и пессимизм. Это совсем не в духе праздника и новых возможностей, которые обещает год Дракона.
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