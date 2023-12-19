19 декабря 2023

В Тюменской области в преддверии Нового года выросло количество ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
Сотрудники дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный режим работы до конца выходных Фото:

На дорогах Тюменской области перед праздниками обострилась авариная обстановка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сотрудники дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный режим работы до конца выходных.

«В преддверии Нового года в Тюменской области обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены. Пять аварий произошли на федеральных трассах, в трех пострадали дети, две аварии спровоцировали пьяные водители», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что дорожно-патрульная служба перейдет на усиленный вариант работы до конца недели. На трассах будут дежурить дополнительные наряды ДПС.

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На дорогах Тюменской области перед праздниками обострилась авариная обстановка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сотрудники дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный режим работы до конца выходных. «В преддверии Нового года в Тюменской области обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены. Пять аварий произошли на федеральных трассах, в трех пострадали дети, две аварии спровоцировали пьяные водители», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что дорожно-патрульная служба перейдет на усиленный вариант работы до конца недели. На трассах будут дежурить дополнительные наряды ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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