В Тюменской области в преддверии Нового года выросло количество ДТП

На дорогах Тюменской области перед праздниками обострилась авариная обстановка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сотрудники дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный режим работы до конца выходных.
«В преддверии Нового года в Тюменской области обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены. Пять аварий произошли на федеральных трассах, в трех пострадали дети, две аварии спровоцировали пьяные водители», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там же добавили, что дорожно-патрульная служба перейдет на усиленный вариант работы до конца недели. На трассах будут дежурить дополнительные наряды ДПС.
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