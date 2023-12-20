На Западе нашли причину провала украинской армии на фронте

WSJ: ВСУ не справляются с боевыми задачами из-за возраста солдат

20 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Большая часть мобилизованных солдат на Украине — это возрастные жители деревень, пишет WSJ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr На Западе уверены, что одна из причин провала украинских солдат на фронте это зрелый возраст мобилизованных солдат. Об этом пишут американские журналисты. «На линии фронта Украины непропорционально большую долю призывников составляют мужчины среднего возраста. <…> Солдаты-ветераны, воевавшие с 2022 года, а некоторые с 2014 года, разочарованы, что новобранцы уже пережили расцвет своей физической формы. <…> В пехоте люди старше 35 лет имеют меньший потенциал для выполнения своей миссии», — передают авторы The Wall Street Journal. Обозреватели подчеркивают, что Киев сейчас не может обеспечить качественную и количественную мобилизацию. В настоящий момент большая часть новобранцев — это жители сельской местности от 43 до 50 лет, подчеркнули авторы. По их словам, именно этой категории граждан сложнее всего избежать призыва. Западные военные уверены, что правительство страны специально отбирает людей старшего поколения, чтобы более молодые потом смогли «заняться возрождением экономики». На Украине объявлена всеобщая мобилизация с 24 февраля 2022 года. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери Вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации превысили 383 тысячи военных. Накануне Киев допускал мобилизацию женщин на фронт, однако украинский лидер Владимир Зеленский пообещал не подписывать соответствующий закон, передает телеканал 360. Он также озвучил предложение своих военных о мобилизации еще полмиллиона человек, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Западе уверены, что одна из причин провала украинских солдат на фронте это зрелый возраст мобилизованных солдат. Об этом пишут американские журналисты. «На линии фронта Украины непропорционально большую долю призывников составляют мужчины среднего возраста. <…> Солдаты-ветераны, воевавшие с 2022 года, а некоторые с 2014 года, разочарованы, что новобранцы уже пережили расцвет своей физической формы. <…> В пехоте люди старше 35 лет имеют меньший потенциал для выполнения своей миссии», — передают авторы The Wall Street Journal. Обозреватели подчеркивают, что Киев сейчас не может обеспечить качественную и количественную мобилизацию. В настоящий момент большая часть новобранцев — это жители сельской местности от 43 до 50 лет, подчеркнули авторы. По их словам, именно этой категории граждан сложнее всего избежать призыва. Западные военные уверены, что правительство страны специально отбирает людей старшего поколения, чтобы более молодые потом смогли «заняться возрождением экономики». На Украине объявлена всеобщая мобилизация с 24 февраля 2022 года. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери Вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации превысили 383 тысячи военных. Накануне Киев допускал мобилизацию женщин на фронт, однако украинский лидер Владимир Зеленский пообещал не подписывать соответствующий закон, передает телеканал 360. Он также озвучил предложение своих военных о мобилизации еще полмиллиона человек, сообщает «Национальная служба новостей».