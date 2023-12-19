Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО: главное к вечеру 19 декабря

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных

19 декабря 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более 383 тысяч военных, сообщил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 19 декабря. Потери украинских военнослужащих с начала СВО превысили 383 тысячи убитыми и ранеными. Об этом Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны;

Мобильная группа спецназа группировки войск «Запад» уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении. Для уничтожения противника применили мобильный расчет АГС «Пламя»;

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ. Они сорвали ротацию подразделений противника к северу от Артемовска;

ВС РФ взяли в плен в Херсонской области раненого польского наемника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо;

Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения семь тысяч километров минных полей, сообщил Шойгу. Глубина минирования составляет до 600 метров;

Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, ВСУ приходится сражаться в условиях превосходства российских войск как в вооружении, так и в количестве личного состава;

Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России. Он добавил, что ему важно услышать людей, которые рискуют собой в зоне СВО.

Шойгу рассказал, что российские военные освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации. По его словам, в состав РФ по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек, передает Пятый канал.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 19 декабря.