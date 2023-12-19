19 декабря 2023

Челябинка с любовником до смерти избили заставшего измену мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Супружеская неверность закончилась убийством Фото:

В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, изменщица с ухажером напали на него и избили до смерти.

«Мужчина вернулся домой немного не в то время и застал жену с любовником. Тогда парочка решила избавиться от него. Они избивали его долгое время. По итогу мужчина скончался от полученных травм», — рассказал источник.

По данным URA.RU, травмы на теле мужчины говорят о жестокости его избиения. Ему проломили голову, сломали кости лица, ребра. Мужчина умер от кровоизлияния в мозг, легкие и сердце.

Погибший, как и любовник женщины ранее имели проблемы с законом. Первого судили за нарушение ПДД, второго — за неуплату налогов. Труп был обнаружен по месту проживания. Неверная жена и любовник задержаны и отправлены в изолятор.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, изменщица с ухажером напали на него и избили до смерти. «Мужчина вернулся домой немного не в то время и застал жену с любовником. Тогда парочка решила избавиться от него. Они избивали его долгое время. По итогу мужчина скончался от полученных травм», — рассказал источник. По данным URA.RU, травмы на теле мужчины говорят о жестокости его избиения. Ему проломили голову, сломали кости лица, ребра. Мужчина умер от кровоизлияния в мозг, легкие и сердце. Погибший, как и любовник женщины ранее имели проблемы с законом. Первого судили за нарушение ПДД, второго — за неуплату налогов. Труп был обнаружен по месту проживания. Неверная жена и любовник задержаны и отправлены в изолятор. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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