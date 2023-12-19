Происшествия В Свердловской области нашли застреленным экс-депутата 20 декабря 2023 в 13:01 Размер текста - 17 + Тело Павла Баширова нашли в машине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белоярском (Свердловская область) обнаружили застреленным бывшего депутата городской думы от партии КПРФ Павла Баширова. Его тело нашли в машине, рядом лежал самодельный обрез, рассказал URA.RU брат погибшего. Трагедия произошла еще 13 декабря. Похоронили Павла Баширова 15 числа. «В памяти земляков он останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей», — пишет местное издание «Новое знамя». В СУ СКР по Свердловской области не комментируют случившееся. В Белоярском (Свердловская область) обнаружили застреленным бывшего депутата городской думы от партии КПРФ Павла Баширова. Его тело нашли в машине, рядом лежал самодельный обрез, рассказал URA.RU брат погибшего. Трагедия произошла еще 13 декабря. Похоронили Павла Баширова 15 числа. «В памяти земляков он останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей», — пишет местное издание «Новое знамя». В СУ СКР по Свердловской области не комментируют случившееся. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям