В Свердловской области нашли застреленным экс-депутата

Тело Павла Баширова нашли в машине
В Белоярском (Свердловская область) обнаружили застреленным бывшего депутата городской думы от партии КПРФ Павла Баширова. Его тело нашли в машине, рядом лежал самодельный обрез, рассказал URA.RU брат погибшего.
Трагедия произошла еще 13 декабря. Похоронили Павла Баширова 15 числа. «В памяти земляков он останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей», — пишет местное издание «Новое знамя». В СУ СКР по Свердловской области не комментируют случившееся.
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