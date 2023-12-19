19 декабря 2023

В Свердловской области нашли застреленным экс-депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело Павла Баширова нашли в машине Фото:

В Белоярском (Свердловская область) обнаружили застреленным бывшего депутата городской думы от партии КПРФ Павла Баширова. Его тело нашли в машине, рядом лежал самодельный обрез, рассказал URA.RU брат погибшего.

Трагедия произошла еще 13 декабря. Похоронили Павла Баширова 15 числа. «В памяти земляков он останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей», — пишет местное издание «Новое знамя». В СУ СКР по Свердловской области не комментируют случившееся.

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В Белоярском (Свердловская область) обнаружили застреленным бывшего депутата городской думы от партии КПРФ Павла Баширова. Его тело нашли в машине, рядом лежал самодельный обрез, рассказал URA.RU брат погибшего. Трагедия произошла еще 13 декабря. Похоронили Павла Баширова 15 числа. «В памяти земляков он останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей», — пишет местное издание «Новое знамя». В СУ СКР по Свердловской области не комментируют случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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