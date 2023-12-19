Спикер думы Тюмени ужесточает требования к работе депутатов и аппарата

20 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Светлана Иванова потребовала от сотрудников думы круглосуточно отвечать на звонки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спикер думы Тюмени Светлана Иванова ужесточает требования к работе депутатов и аппарата. На днях думцам пришла установка: все должны быть на связи круглосуточно. Об этом URA.RU сообщили осведомленные инсайдеры, близкие к представительному органу. Новый спикер думы Тюмени установила диктатуру в своей вотчине «Теперь отключить телефон после 18 часов не получится, а того, кто осмелится не ответить на звонок, на следующий день будет ждать разнос. Этот стиль работы Иванова применяла в Тюменском районе, который возглавляла до гордумы. Там это, возможно, было оправдано: случиться может любое ЧП. Но работа думы от и до зарегламентирована, и все процессы можно уложить в рабочее время», — делятся собеседники агентства. В коридорах представительного органа зреет недовольство. Как ранее сообщало агентство, Светлана Иванова — трудоголик. Она может сидеть на работе до 20-21 вечера и требует того же от подчиненных.

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова ужесточает требования к работе депутатов и аппарата. На днях думцам пришла установка: все должны быть на связи круглосуточно. Об этом URA.RU сообщили осведомленные инсайдеры, близкие к представительному органу. «Теперь отключить телефон после 18 часов не получится, а того, кто осмелится не ответить на звонок, на следующий день будет ждать разнос. Этот стиль работы Иванова применяла в Тюменском районе, который возглавляла до гордумы. Там это, возможно, было оправдано: случиться может любое ЧП. Но работа думы от и до зарегламентирована, и все процессы можно уложить в рабочее время», — делятся собеседники агентства. В коридорах представительного органа зреет недовольство. Как ранее сообщало агентство, Светлана Иванова — трудоголик. Она может сидеть на работе до 20-21 вечера и требует того же от подчиненных.