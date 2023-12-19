19 декабря 2023

Спикер думы Тюмени ужесточает требования к работе депутатов и аппарата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Тюмень, тюменская городская дума, гордума, депутаты, гордума тюмень
Светлана Иванова потребовала от сотрудников думы круглосуточно отвечать на звонки Фото:

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова ужесточает требования к работе депутатов и аппарата. На днях думцам пришла установка: все должны быть на связи круглосуточно. Об этом URA.RU сообщили осведомленные инсайдеры, близкие к представительному органу.

Новый спикер думы Тюмени установила диктатуру в своей вотчине

«Теперь отключить телефон после 18 часов не получится, а того, кто осмелится не ответить на звонок, на следующий день будет ждать разнос. Этот стиль работы Иванова применяла в Тюменском районе, который возглавляла до гордумы. Там это, возможно, было оправдано: случиться может любое ЧП. Но работа думы от и до зарегламентирована, и все процессы можно уложить в рабочее время», — делятся собеседники агентства.

В коридорах представительного органа зреет недовольство. Как ранее сообщало агентство, Светлана Иванова — трудоголик. Она может сидеть на работе до 20-21 вечера и требует того же от подчиненных.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер думы Тюмени Светлана Иванова ужесточает требования к работе депутатов и аппарата. На днях думцам пришла установка: все должны быть на связи круглосуточно. Об этом URA.RU сообщили осведомленные инсайдеры, близкие к представительному органу. «Теперь отключить телефон после 18 часов не получится, а того, кто осмелится не ответить на звонок, на следующий день будет ждать разнос. Этот стиль работы Иванова применяла в Тюменском районе, который возглавляла до гордумы. Там это, возможно, было оправдано: случиться может любое ЧП. Но работа думы от и до зарегламентирована, и все процессы можно уложить в рабочее время», — делятся собеседники агентства. В коридорах представительного органа зреет недовольство. Как ранее сообщало агентство, Светлана Иванова — трудоголик. Она может сидеть на работе до 20-21 вечера и требует того же от подчиненных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...