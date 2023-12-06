Новый спикер думы Тюмени установила диктатуру в своей вотчине

URA.RU собрало десятки инсайдов о Светлане Ивановой от ее подчиненных

06 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

URA.RU собрало инсайды от подчиненных нового спикера гордумы Светланы Ивановой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый председатель гордумы Тюмени Светлана Иванова, некогда простая сельская учительница физкультуры, начала свое правление со смелых реформ в работе представительного органа. Она стала ночным кошмаром и обожаемым руководителем одновременно. Во сколько заканчивает работать, как учится говорить на камеру и чем больше всего раздражает сотрудников аппарата новый спикер — читайте в материале URA.RU. Как Иванова стала ночным кошмаром для сотрудников аппарата? Новый спикер гордумы Иванова стала ночным кошмаром для подчиненных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Контраст между прежним спикером думы Евгением Заболотным и Светланой Ивановой сотрудники аппарата почувствовали еще в сентябре. Педантичный и немного задумчивый политик сменился яркой, прямолинейной и, как утверждают аппаратчики, простоватой «хозяйкой». Это проявляется во всем. На заседаниях она может обращаться по имени к депутату, может перебивать. Такого никогда не позволял себе Заболотный. Привыкли сотрудники и к тому, что все делается заранее и без спешки. Это был стиль работы Заболотного: спокойно, по плану. Иванова, по словам ее подчиненных, предпочитает более «экстремальные» условия работы. «Постоянно все требуется срочно и в спешке, все нужно „здесь и сейчас“. На качестве работы это отражается напрямую, появляются тупые ошибки», — делятся анонимные источники агентства. Аллергию у части аппарата вызывает и то, что Иванова, по сути, уничтожает электронный документооборот, к которому сегодня, наоборот, все стремятся. Ей так удобнее. «Все печатается и относится на согласование, очень любят потом размашисто на них черкаться, в итоге тратится ужасающе огромное количество бумаги. А экселем эти выходцы с района вообще пользоваться не умеют», — передают инсайдеры. Новый спикер гордумы Тюмени перекроит структуру аппарата Светлана Иванова — трудоголик. Она может находиться на работе с 7 утра до 21 вечера. Того же требует и от подчиненных. Еще ее бывшие подчиненные из района рассказывали о том, что подорваться от рабочего звонка в 5 утра и поехать на работу считалось обыденностью. Теперь такие порядки в гордуме. Больше всего страдает управленческое звено: начальники отделов и орготдел. А спорить с новым председателем бесполезно. Как рассказывают источники, Иванова всегда лучше знает, как нужно поступить. Главный страх Ивановой Ахиллесовой пятой нового спикера думы подчиненные называют публичные выступления. Иванова не умеет говорить без листа, а также перед камерами и журналистами. Как сообщают очевидцы, несогласованные вопросы, особенно о городе, вводят ее в ступор. «Очень актуальный вопрос. Данный вопрос глубоко рассматривался нашими депутатами и на заседании постоянной комиссии, потому что этот вопрос касается жизнеобеспечения наших граждан, поэтому мы сегодня на заседании думы вопрос не остался без внимания, и вы были свидетелями этого вопроса и видели, как много у людей вопросов и как много желающих хотели выступить по этому вопросу», — вот расшифрованная речь Ивановой с последнего заседания думы. Журналисты-телевизионщики долго и усердно трудились, чтобы склеить эту речь воедино. Нагрузка на думских спичрайтеров выросла кратно. «Занимается ли Иванова с кем-то — не известно. По идее, должна: почти все тюменские топы ходят на курсы ораторов. Если Иванова их игнорирует — то очень зря», — рассказывают инсайдеры. За что полюбили нового спикера? Светлану Иванову полюбили за доброжелательность и прямолинейность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несмотря на кажущуюся строгость, Иванова умеет найти подход к людям. Так, депутатам она периодически устраивает чаепития в камерной обстановке. Даже такого незамысловатого тимбилдинга не было при Евгении Заболотном. Она готова говорить с каждым, даже с самым рядовым сотрудником. Субординация для нее не самое важное, и работает это в обе стороны. Иванова регулярно показывает, кто в доме хозяин. Она и ее правая рука, руководитель аппарата Валентина Фалько. При этом, практически отсутствует снобизм в отношении подчиненных, что было свойственно прежнему председателю. С малознакомыми она, чаще всего, улыбчива и доброжелательна. Нового спикера считают более трудолюбивым и, в хорошем смысле, въедливым, чем прежнего. Иванова, действительно, может работать не переставая. Пытается вникнуть во все процессы. Пока ее знания о Тюмени достаточно ограничены, но, по словам инсайдеров, она предпринимает все попытки для того, чтобы это исправить. Депутаты будут работать активнее. Иванова дала это обещание только заходя на должность спикера и изо всех сил старается его выполнить. Она умеет убедить, заставить. Уже сейчас в политтусовке отмечают, что дума стала работать активнее. Даже самые статусные депутаты, которые чувствовали себя вольготно при Заболотном, теперь вынуждены напрягаться, ездить на встречи, работать. Даже самым статусным депутатам придется работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Она жесткий управленец и ее слово — закон. За это ее ценят. Нет двусмысленности и недосказанности. Светлана Иванова заняла свое место в главной управленческой команде региона, резко, практически без подготовки. Ей предстоит большой путь самосовершенствования, и вполне возможно, что через несколько лет этот путь выведет ее на политический олимп региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый председатель гордумы Тюмени Светлана Иванова, некогда простая сельская учительница физкультуры, начала свое правление со смелых реформ в работе представительного органа. Она стала ночным кошмаром и обожаемым руководителем одновременно. Во сколько заканчивает работать, как учится говорить на камеру и чем больше всего раздражает сотрудников аппарата новый спикер — читайте в материале URA.RU. Как Иванова стала ночным кошмаром для сотрудников аппарата? Контраст между прежним спикером думы Евгением Заболотным и Светланой Ивановой сотрудники аппарата почувствовали еще в сентябре. Педантичный и немного задумчивый политик сменился яркой, прямолинейной и, как утверждают аппаратчики, простоватой «хозяйкой». Это проявляется во всем. На заседаниях она может обращаться по имени к депутату, может перебивать. Такого никогда не позволял себе Заболотный. Привыкли сотрудники и к тому, что все делается заранее и без спешки. Это был стиль работы Заболотного: спокойно, по плану. Иванова, по словам ее подчиненных, предпочитает более «экстремальные» условия работы. «Постоянно все требуется срочно и в спешке, все нужно „здесь и сейчас“. На качестве работы это отражается напрямую, появляются тупые ошибки», — делятся анонимные источники агентства. Светлана Иванова — трудоголик. Она может находиться на работе с 7 утра до 21 вечера. Того же требует и от подчиненных. Еще ее бывшие подчиненные из района рассказывали о том, что подорваться от рабочего звонка в 5 утра и поехать на работу считалось обыденностью. Теперь такие порядки в гордуме. Больше всего страдает управленческое звено: начальники отделов и орготдел. А спорить с новым председателем бесполезно. Как рассказывают источники, Иванова всегда лучше знает, как нужно поступить. Главный страх Ивановой Ахиллесовой пятой нового спикера думы подчиненные называют публичные выступления. Иванова не умеет говорить без листа, а также перед камерами и журналистами. Как сообщают очевидцы, несогласованные вопросы, особенно о городе, вводят ее в ступор. «Очень актуальный вопрос. Данный вопрос глубоко рассматривался нашими депутатами и на заседании постоянной комиссии, потому что этот вопрос касается жизнеобеспечения наших граждан, поэтому мы сегодня на заседании думы вопрос не остался без внимания, и вы были свидетелями этого вопроса и видели, как много у людей вопросов и как много желающих хотели выступить по этому вопросу», — вот расшифрованная речь Ивановой с последнего заседания думы. Журналисты-телевизионщики долго и усердно трудились, чтобы склеить эту речь воедино. Нагрузка на думских спичрайтеров выросла кратно. «Занимается ли Иванова с кем-то — не известно. По идее, должна: почти все тюменские топы ходят на курсы ораторов. Если Иванова их игнорирует — то очень зря», — рассказывают инсайдеры. За что полюбили нового спикера? Несмотря на кажущуюся строгость, Иванова умеет найти подход к людям. Так, депутатам она периодически устраивает чаепития в камерной обстановке. Даже такого незамысловатого тимбилдинга не было при Евгении Заболотном. Она готова говорить с каждым, даже с самым рядовым сотрудником. Субординация для нее не самое важное, и работает это в обе стороны. Иванова регулярно показывает, кто в доме хозяин. Она и ее правая рука, руководитель аппарата Валентина Фалько. При этом, практически отсутствует снобизм в отношении подчиненных, что было свойственно прежнему председателю. С малознакомыми она, чаще всего, улыбчива и доброжелательна. Депутаты будут работать активнее. Иванова дала это обещание только заходя на должность спикера и изо всех сил старается его выполнить. Она умеет убедить, заставить. Уже сейчас в политтусовке отмечают, что дума стала работать активнее. Даже самые статусные депутаты, которые чувствовали себя вольготно при Заболотном, теперь вынуждены напрягаться, ездить на встречи, работать. Она жесткий управленец и ее слово — закон. За это ее ценят. Нет двусмысленности и недосказанности. Светлана Иванова заняла свое место в главной управленческой команде региона, резко, практически без подготовки. Ей предстоит большой путь самосовершенствования, и вполне возможно, что через несколько лет этот путь выведет ее на политический олимп региона.