Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России

20 декабря 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Европа должна задуматься о том, как избежать победы России, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Вопрос о возможной победе России в результате конфликта неправильный. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется?» — сказал Боррель на форуме Sommet Grand Continent, отвечая на заданный ему участниками вопрос перед встречей. Трансляция велась в социальной сети X. Он добавил, что это те вопросы, которые Европа должна задать себе. Ранее Боррель заявлял, что люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу прекратить украинский конфликт в ближайшие сроки. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие не разделяют те же чувства и понимание, которые ЕС испытывает в отношении действий России на Украине. Он также выразил недовольство тем, что страны не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям.

Вопрос о возможной победе России в результате конфликта неправильный. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется?» — сказал Боррель на форуме Sommet Grand Continent, отвечая на заданный ему участниками вопрос перед встречей. Трансляция велась в социальной сети X. Он добавил, что это те вопросы, которые Европа должна задать себе. Ранее Боррель заявлял, что люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу прекратить украинский конфликт в ближайшие сроки. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие не разделяют те же чувства и понимание, которые ЕС испытывает в отношении действий России на Украине. Он также выразил недовольство тем, что страны не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям.