Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Европа должна задуматься о том, как избежать победы России, заявил Жозеп Боррель Фото:

Вопрос о возможной победе России в результате конфликта неправильный. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется?» — сказал Боррель на форуме Sommet Grand Continent, отвечая на заданный ему участниками вопрос перед встречей. Трансляция велась в социальной сети X. Он добавил, что это те вопросы, которые Европа должна задать себе.

Ранее Боррель заявлял, что люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу прекратить украинский конфликт в ближайшие сроки. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие не разделяют те же чувства и понимание, которые ЕС испытывает в отношении действий России на Украине. Он также выразил недовольство тем, что страны не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос о возможной победе России в результате конфликта неправильный. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется?» — сказал Боррель на форуме Sommet Grand Continent, отвечая на заданный ему участниками вопрос перед встречей. Трансляция велась в социальной сети X. Он добавил, что это те вопросы, которые Европа должна задать себе. Ранее Боррель заявлял, что люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу прекратить украинский конфликт в ближайшие сроки. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие не разделяют те же чувства и понимание, которые ЕС испытывает в отношении действий России на Украине. Он также выразил недовольство тем, что страны не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...