Боррель: в мире требуют остановить конфликт на Украине

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Многие государства не хотят присоединятся к санкциям против России, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу (ЕС) прекратить украинский конфликт в самые ближайшие сроки. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Многие в мире требуют от нас остановить конфликт на Украине как можно скорее», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие страны не разделяют те же чувства и понимание, которые Евросоюз испытывает в отношении действий России на Украине.

Боррель выразил недовольство тем, что страны мира не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям. Также государства не проявляют достаточного рвения в борьбе с обходом этих санкций, заключил глава европейской дипломатии.

Украине угрожает потеря поддержки со стороны США, поэтому она скоро будет вынуждена искать стратегию выхода из конфликта с Россией даже без явной победы. О таком развитии событий пишет немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что Вашингтон прекратил отправку помощи Киеву

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Люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу (ЕС) прекратить украинский конфликт в самые ближайшие сроки. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Многие в мире требуют от нас остановить конфликт на Украине как можно скорее», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие страны не разделяют те же чувства и понимание, которые Евросоюз испытывает в отношении действий России на Украине. Боррель выразил недовольство тем, что страны мира не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям. Также государства не проявляют достаточного рвения в борьбе с обходом этих санкций, заключил глава европейской дипломатии. Украине угрожает потеря поддержки со стороны США, поэтому она скоро будет вынуждена искать стратегию выхода из конфликта с Россией даже без явной победы. О таком развитии событий пишет немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что Вашингтон прекратил отправку помощи Киеву
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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