Люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу (ЕС) прекратить украинский конфликт в самые ближайшие сроки. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Многие в мире требуют от нас остановить конфликт на Украине как можно скорее», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие страны не разделяют те же чувства и понимание, которые Евросоюз испытывает в отношении действий России на Украине.
Боррель выразил недовольство тем, что страны мира не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям. Также государства не проявляют достаточного рвения в борьбе с обходом этих санкций, заключил глава европейской дипломатии.
Украине угрожает потеря поддержки со стороны США, поэтому она скоро будет вынуждена искать стратегию выхода из конфликта с Россией даже без явной победы. О таком развитии событий пишет немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что Вашингтон прекратил отправку помощи Киеву
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