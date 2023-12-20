Боррель: в мире требуют остановить конфликт на Украине

20 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Многие государства не хотят присоединятся к санкциям против России, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу (ЕС) прекратить украинский конфликт в самые ближайшие сроки. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Многие в мире требуют от нас остановить конфликт на Украине как можно скорее», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие страны не разделяют те же чувства и понимание, которые Евросоюз испытывает в отношении действий России на Украине. Боррель выразил недовольство тем, что страны мира не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям. Также государства не проявляют достаточного рвения в борьбе с обходом этих санкций, заключил глава европейской дипломатии. Украине угрожает потеря поддержки со стороны США, поэтому она скоро будет вынуждена искать стратегию выхода из конфликта с Россией даже без явной победы. О таком развитии событий пишет немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что Вашингтон прекратил отправку помощи Киеву

Люди в мире выступают с требованиями к Евросоюзу (ЕС) прекратить украинский конфликт в самые ближайшие сроки. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Многие в мире требуют от нас остановить конфликт на Украине как можно скорее», — передает слова Борреля РИА Новости. Он добавил, что в своих путешествиях по миру заметил, что многие страны не разделяют те же чувства и понимание, которые Евросоюз испытывает в отношении действий России на Украине. Боррель выразил недовольство тем, что страны мира не желают обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям. Также государства не проявляют достаточного рвения в борьбе с обходом этих санкций, заключил глава европейской дипломатии. Украине угрожает потеря поддержки со стороны США, поэтому она скоро будет вынуждена искать стратегию выхода из конфликта с Россией даже без явной победы. О таком развитии событий пишет немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что Вашингтон прекратил отправку помощи Киеву