В Березниках станция скорой помощи ищет автомобили для обслуживания пациентов

20 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Станции скорой помощи нужны автомобили для оказания медпомощи населению в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Березники Пермского края станция скорой помощи ищет автомобили для оказания медпомощи жителям. Учреждение готова заплатить за предоставление услуги 14,6 млн рублей. Электронный аукцион размещен на ресурсе ЕИС Закупки. «Предмет контракта: оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению в целях оказания скорой, в том числе, специализированной медицинской помощи для ГБУЗ ПК „ССМП г. Березники“», — говорится в проекте контракта. Исполнитель должен будет оказывать услугу в период с 12 мая по 31 декабря 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,6 млн рублей. URA.RU рассказывало, о компаниях «Новоскор» и «Феникс-Логистика» пермского бизнесмена Евгения Фридмана, которые предоставляли машины скорой помощи и водителей для них. Владелец компании неоднократно задерживал своим сотрудникам зарплаты. ООО «Феникс-Логистика» также стала ответчиком в суде. Пермская станция скорой медицинской помощи потребовала от компании Фридмана свыше 16 млн рублей за нарушение сроков предоставления транспортных средств.

В городе Березники Пермского края станция скорой помощи ищет автомобили для оказания медпомощи жителям. Учреждение готова заплатить за предоставление услуги 14,6 млн рублей. Электронный аукцион размещен на ресурсе ЕИС Закупки. «Предмет контракта: оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению в целях оказания скорой, в том числе, специализированной медицинской помощи для ГБУЗ ПК „ССМП г. Березники“», — говорится в проекте контракта. Исполнитель должен будет оказывать услугу в период с 12 мая по 31 декабря 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,6 млн рублей. URA.RU рассказывало, о компаниях «Новоскор» и «Феникс-Логистика» пермского бизнесмена Евгения Фридмана, которые предоставляли машины скорой помощи и водителей для них. Владелец компании неоднократно задерживал своим сотрудникам зарплаты. ООО «Феникс-Логистика» также стала ответчиком в суде. Пермская станция скорой медицинской помощи потребовала от компании Фридмана свыше 16 млн рублей за нарушение сроков предоставления транспортных средств.