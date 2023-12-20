Патриарх Кирилл заявил, что из-за мигрантов «Россия потеряет себя»

Россия потеряет себя из-за прибытия в страну большого количества мигрантов. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов <…> если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию», — сказал Патриарх Кирилл в докладе на собрании духовенства. Он добавил, что в сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась, а также появляется все больше информации об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах.
В октябре 2023 года Патриарх Кирилл заявлял, что Россия может потерять свою идентичность, если мигранты будут доминировать в обществе. По его словам, в стране «появляются гастарбайтеры, которые вначале выглядят как совсем чужие, не умеют говорить, потом немножко начинают общаться по-русски, а потом женятся на русских, прописываются и становятся гражданами».
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация с миграцией в России, как и во многих других государствах, непростая, по разным подсчетам в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов, передает деловое издание «Взгляд». Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции народов страны.
Россия потеряет себя из-за прибытия в страну большого количества мигрантов. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов <…> если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию», — сказал Патриарх Кирилл в докладе на собрании духовенства. Он добавил, что в сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась, а также появляется все больше информации об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах. В октябре 2023 года Патриарх Кирилл заявлял, что Россия может потерять свою идентичность, если мигранты будут доминировать в обществе. По его словам, в стране «появляются гастарбайтеры, которые вначале выглядят как совсем чужие, не умеют говорить, потом немножко начинают общаться по-русски, а потом женятся на русских, прописываются и становятся гражданами». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация с миграцией в России, как и во многих других государствах, непростая, по разным подсчетам в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов, передает деловое издание «Взгляд». Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции народов страны.