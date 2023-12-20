Что попавший под обстрел в ДНР актер Охлобыстин сделал для СВО

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в ДНР

20 декабря 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Иван Охлобыстин регулярно отправляет гуманитарную помощь в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, но не получил серьезных травм. Единственным последствием происшествия для него стала трещина в ребре. URA.RU в своем материале собрало информацию о заслугах в период СВО звезды сериала «Интерны». Съемка документального фильма Охлобыстин работал над созданием документального фильма «Просто жизнь» о жителях Донбасса. Фильм отражает повседневность этого региона. В нем вместе с семьей и близкими Иван помогает ополченцам, общается с мирными жителями, врачами, шахтерами и предпринимателями. Фильм показывает, что жизнь продолжается несмотря ни на что. Гуманитарная помощь Иван Охлобыстин регулярно отправляет гуманитарную помощь в Донецк для защитников Донбасса. В последний раз в составе гуманитарного конвоя из Москвы в регион была доставлена необходимая экипировка, включая зимние костюмы, обувь, термобелье, свитера и спальные мешки. Помощь была собрана в соответствии с потребностями различных подразделений и будет передана бойцам на передовую. Участие в боевых действиях Иван Охлобыстин выразил готовность отправиться на фронт в зону СВО, однако его пока не берут. Он уже несколько раз предлагал свои услуги, но пока не получил одобрения. Охлобыстин посещал зону СВО, в том числе передовую, как заявлял его друг рок-музыкант Гарик Сукачев. Отмечается, что Охлобыстин давно мечтает стать священником в Донбассе. Орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вручил актеру и сценаристу Ивану Охлобыстину орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. В 2021 году Охлобыстин также был советником писателя и главы партии «Справедливая Россия — За Правду» Захара Прилепина, на которого совершили покушение в начале мая. Критика в адрес уехавших из России артистов Охлобыстин критикует позицию артистов, которые уехали из России с момента начала спецоперации на Украине, считая их решение глупым и нечестным. Актер отметил, что не поддерживает общение с ними. Краткая биография В школьные годы Иван был обычным ребенком и не выделялся среди своих сверстников. После окончания средней школы в Москве в 1982 году, он поступил на постановочный факультет ВГИКа. После прохождения военной службы в Ростове-на-Дону Иван восстановился в ВГИКе и начал активно заниматься общественной работой. За свою кинематографическую деятельность Иван Охлобыстин получил 17 наград за лучшую режиссуру, 9 наград за лучшую актерскую роль и 21 награду за лучший сценарий. Некоторые из его известных фильмов — «ДМБ», «Даун Хаус» и «Мусорщик». Кроме кинематографии Охлобыстин также попробовал свои силы в политике. В один момент он был членом экологической партии «Кедр», которая выступала за возрождение института монархии в России. В 1998 году он стал ведущим телепередачи «Канон», где открыто выступал в защиту православия. В 2001 году был рукоположен в священники. Иван Охлобыстин оставил актерскую деятельность из-за своего рукоположения в священники, так как христианство не одобряет актерство. Он продолжил работать сценаристом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, но не получил серьезных травм. Единственным последствием происшествия для него стала трещина в ребре. URA.RU в своем материале собрало информацию о заслугах в период СВО звезды сериала «Интерны». Охлобыстин работал над созданием документального фильма «Просто жизнь» о жителях Донбасса. Фильм отражает повседневность этого региона. В нем вместе с семьей и близкими Иван помогает ополченцам, общается с мирными жителями, врачами, шахтерами и предпринимателями. Фильм показывает, что жизнь продолжается несмотря ни на что. Иван Охлобыстин регулярно отправляет гуманитарную помощь в Донецк для защитников Донбасса. В последний раз в составе гуманитарного конвоя из Москвы в регион была доставлена необходимая экипировка, включая зимние костюмы, обувь, термобелье, свитера и спальные мешки. Помощь была собрана в соответствии с потребностями различных подразделений и будет передана бойцам на передовую. Иван Охлобыстин выразил готовность отправиться на фронт в зону СВО, однако его пока не берут. Он уже несколько раз предлагал свои услуги, но пока не получил одобрения. Охлобыстин посещал зону СВО, в том числе передовую, как заявлял его друг рок-музыкант Гарик Сукачев. Отмечается, что Охлобыстин давно мечтает стать священником в Донбассе. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вручил актеру и сценаристу Ивану Охлобыстину орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. В 2021 году Охлобыстин также был советником писателя и главы партии «Справедливая Россия — За Правду» Захара Прилепина, на которого совершили покушение в начале мая. Охлобыстин критикует позицию артистов, которые уехали из России с момента начала спецоперации на Украине, считая их решение глупым и нечестным. Актер отметил, что не поддерживает общение с ними. В школьные годы Иван был обычным ребенком и не выделялся среди своих сверстников. После окончания средней школы в Москве в 1982 году, он поступил на постановочный факультет ВГИКа. После прохождения военной службы в Ростове-на-Дону Иван восстановился в ВГИКе и начал активно заниматься общественной работой. За свою кинематографическую деятельность Иван Охлобыстин получил 17 наград за лучшую режиссуру, 9 наград за лучшую актерскую роль и 21 награду за лучший сценарий. Некоторые из его известных фильмов — «ДМБ», «Даун Хаус» и «Мусорщик». Кроме кинематографии Охлобыстин также попробовал свои силы в политике. В один момент он был членом экологической партии «Кедр», которая выступала за возрождение института монархии в России. В 1998 году он стал ведущим телепередачи «Канон», где открыто выступал в защиту православия. В 2001 году был рукоположен в священники. Иван Охлобыстин оставил актерскую деятельность из-за своего рукоположения в священники, так как христианство не одобряет актерство. Он продолжил работать сценаристом.