20 декабря 2023

На месторождении в ЯНАО водитель грузовика задавил прораба

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Водитель грузовика признан виновным в причинении смерти по неосторожности (фото из архива) Фото:

Водитель грузовика, случайно задавивший рабочего на месторождении в ЯНАО, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде года ограничения свободы, сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Собранные следственным отделом по Надыму доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении водителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщает пресс-служба следственного управления Ямала.

ЧП произошло 8 декабря 2022 года. Водитель коммерческой организации работал на обустройстве дороги одного из месторождений Надымского района. Выгружая грунт из кузова, мужчина, не убедившись в отсутствии людей по маршруту его движения, задним ходом наехал на прораба. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.

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Водитель грузовика, случайно задавивший рабочего на месторождении в ЯНАО, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде года ограничения свободы, сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Собранные следственным отделом по Надыму доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении водителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщает пресс-служба следственного управления Ямала. ЧП произошло 8 декабря 2022 года. Водитель коммерческой организации работал на обустройстве дороги одного из месторождений Надымского района. Выгружая грунт из кузова, мужчина, не убедившись в отсутствии людей по маршруту его движения, задним ходом наехал на прораба. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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