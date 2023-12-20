На месторождении в ЯНАО водитель грузовика задавил прораба

21 декабря 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика признан виновным в причинении смерти по неосторожности (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Водитель грузовика, случайно задавивший рабочего на месторождении в ЯНАО, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде года ограничения свободы, сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Собранные следственным отделом по Надыму доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении водителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщает пресс-служба следственного управления Ямала. ЧП произошло 8 декабря 2022 года. Водитель коммерческой организации работал на обустройстве дороги одного из месторождений Надымского района. Выгружая грунт из кузова, мужчина, не убедившись в отсутствии людей по маршруту его движения, задним ходом наехал на прораба. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.

Водитель грузовика, случайно задавивший рабочего на месторождении в ЯНАО, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде года ограничения свободы, сообщается на сайте СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Собранные следственным отделом по Надыму доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении водителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщает пресс-служба следственного управления Ямала. ЧП произошло 8 декабря 2022 года. Водитель коммерческой организации работал на обустройстве дороги одного из месторождений Надымского района. Выгружая грунт из кузова, мужчина, не убедившись в отсутствии людей по маршруту его движения, задним ходом наехал на прораба. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.