Новый ЖК расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске ввели в эксплуатацию первый многоэтажный жилой дом, построенный в рамках реновации. Новый ЖК расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, на территории бывшего предприятия «Конар». Жильцы дома уже получают ключи, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Площадка в Тракторозаводском районе стала первой в Челябинске, в отношении которой был заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя. Новый жилой комплекс „4 Ленина“ появится на месте бывшей промышленной зоны. Администрацией города выдано соответствующее разрешение, и жильцы уже начали получать ключи от новых квартир», — рассказали в гоардминистрации.

Новый ЖК застройщик начал возводить в 2021 году. Первый дом, построенный в рамках комплексного развития, расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина. Жилое здание состоит из четырех секций от шести до 17 этажей. Его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. В жилом здании 283 квартиры. В высотке созданы необычные общественные пространства, а первые этажи предназначены под коммерческие помещения.

Всего в новом квартале застройщик возведет три дома. На данный момент ведется строительство второго, ввод которого планируется в 2024 году, а в 2025 году планируется завершить строительство третьего многоквартирного дома. Помимо них, в новом ЖК будет своя центральная площадь с сухими фонтанами, пешеходный бульвар с кафе и магазинами, а также «карманный» парк.

На сегодняшний день в рамках проекта о КРТ заключены договора по 11 территориям. Их общая площадь составляет более 74 га. Градпотенциал территорий — свыше 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Так, в Калининском и Центральном районах ведется строительство многоквартирного дома и комплекса домов общей площадью порядка 110 тысяч «квадратов». При этом в рамках реализации еще одного проекта КРТ в Ленинском и Советском районах подлежат расселению 18 многоквартирных домов, в том числе шесть аварийных общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров.

Новый ЖК застройщик начал возводить в 2021 году Фото: группа «Голос»

Первый дом, расположенный на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, состоит из четырех секций от 6 до 17 этажей Фото: группа «Голос»

Общая площадь жилого дома превышает 23 тысячи квадратных метров Фото: группа «Голос»

В жилом здании 283 квартиры Фото: группа «Голос»