20 декабря 2023

На тюменских трассах выросло число погибших в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, руль, дтп, брошенный автомобиль, авария
Основной причиной аварий стало превышение скорости Фото:

На тюменских федеральных трассах за год в ДТП погибли 102 человека, в прошлом году — 64. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Основной причиной аварий стало превышение скорости.

«В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 351 ДТП, в которых погибли 102 (в прошлом году 64) человека, 515 (в прошлом году 440) человек ранены. Основной причиной ДТП стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима в конкретных дорожных и погодных условиях. Особой тяжестью последствий характеризуются аварии по причине выезда на встречную полосу», — рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что Тюменской области в преддверии Нового года обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня в регионе произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены.

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На тюменских федеральных трассах за год в ДТП погибли 102 человека, в прошлом году — 64. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Основной причиной аварий стало превышение скорости. «В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 351 ДТП, в которых погибли 102 (в прошлом году 64) человека, 515 (в прошлом году 440) человек ранены. Основной причиной ДТП стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима в конкретных дорожных и погодных условиях. Особой тяжестью последствий характеризуются аварии по причине выезда на встречную полосу», — рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что Тюменской области в преддверии Нового года обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня в регионе произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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