На тюменских трассах выросло число погибших в ДТП

21 декабря 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Основной причиной аварий стало превышение скорости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На тюменских федеральных трассах за год в ДТП погибли 102 человека, в прошлом году — 64. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Основной причиной аварий стало превышение скорости. «В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 351 ДТП, в которых погибли 102 (в прошлом году 64) человека, 515 (в прошлом году 440) человек ранены. Основной причиной ДТП стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима в конкретных дорожных и погодных условиях. Особой тяжестью последствий характеризуются аварии по причине выезда на встречную полосу», — рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что Тюменской области в преддверии Нового года обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня в регионе произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены.

На тюменских федеральных трассах за год в ДТП погибли 102 человека, в прошлом году — 64. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Основной причиной аварий стало превышение скорости. «В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 351 ДТП, в которых погибли 102 (в прошлом году 64) человека, 515 (в прошлом году 440) человек ранены. Основной причиной ДТП стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима в конкретных дорожных и погодных условиях. Особой тяжестью последствий характеризуются аварии по причине выезда на встречную полосу», — рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что Тюменской области в преддверии Нового года обострилась аварийная обстановка на дорогах. За два дня в регионе произошло 23 ДТП, в них погибли три человека, 27 человек ранены.