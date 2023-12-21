В Тюменской области водитель из ХМАО сбил ребенка и бросил его на дороге

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Мужчина сбил ребенка и уехал, после чего его объявили в розыск Фото:

Мужчина из ХМАО сбил семилетнего мальчика на дороге в деревне Якуши (Тюменский район Тюменской области), после чего скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«18 декабря семилетний мальчик вышел из автобуса и собирался переходить дорогу. В это время его сбил Nissan Qashqai. Ребенок получил травму, водитель скрылся с места ДТП, его начали искать. 20 декабря мужчина вышел на связь с мамой мальчика. Оказалось, что он прописан в ХМАО, но сейчас проживает на территории нашего региона», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД области.

22 декабря мужчина явится в полицию для составления протокола об оставлении места ДТП. Также будет проведено расследование по факту наезда на ребенка, по итогам которого силовики примут процессуальное решение. По одной из версий, водитель не заметил ребенка и не понял, что совершил ДТП.

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Мужчина из ХМАО сбил семилетнего мальчика на дороге в деревне Якуши (Тюменский район Тюменской области), после чего скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «18 декабря семилетний мальчик вышел из автобуса и собирался переходить дорогу. В это время его сбил Nissan Qashqai. Ребенок получил травму, водитель скрылся с места ДТП, его начали искать. 20 декабря мужчина вышел на связь с мамой мальчика. Оказалось, что он прописан в ХМАО, но сейчас проживает на территории нашего региона», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД области. 22 декабря мужчина явится в полицию для составления протокола об оставлении места ДТП. Также будет проведено расследование по факту наезда на ребенка, по итогам которого силовики примут процессуальное решение. По одной из версий, водитель не заметил ребенка и не понял, что совершил ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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