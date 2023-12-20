Пермские власти сократили число авиарейсов с бюджетной поддержкой

21 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

В 2024 году субсидии из бюджета получат 12 авиарейсов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс. По сравнению с 2023 годом, число маршрутов сократилось. «Авиарейсы в Минск будет осуществлять авиакомпания „Икар“. Сумма субсидий составит 67,4 млн рублей. Эта же компания будет совершать полеты в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. На субсидирование будет выделено 74 млн рублей», — сообщается в приказе на сайте минтранса. Сумма субсидий на рейсы авиакомпании «Ювт Аэро» составит 57 млн рублей. Субсидируемые рейсы — в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Барнаул. Самолеты авиакомпании «Сибирь» будут совершать субсидированные полеты в Новосибирск, а авиаперевозчик «ЮТэйр» — в Тюмень. В 2023 году в Пермском крае субсидии из бюджета получили 16 внутренних и один международный маршрут. В 2024 году не будут субсидироваться рейсы из Перми в Минеральные Воды, Сургут, Уфу, Махачкалу, Калининград, Астрахань и в Когалым.

Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс. По сравнению с 2023 годом, число маршрутов сократилось. «Авиарейсы в Минск будет осуществлять авиакомпания „Икар“. Сумма субсидий составит 67,4 млн рублей. Эта же компания будет совершать полеты в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. На субсидирование будет выделено 74 млн рублей», — сообщается в приказе на сайте минтранса. Сумма субсидий на рейсы авиакомпании «Ювт Аэро» составит 57 млн рублей. Субсидируемые рейсы — в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Барнаул. Самолеты авиакомпании «Сибирь» будут совершать субсидированные полеты в Новосибирск, а авиаперевозчик «ЮТэйр» — в Тюмень. В 2023 году в Пермском крае субсидии из бюджета получили 16 внутренних и один международный маршрут. В 2024 году не будут субсидироваться рейсы из Перми в Минеральные Воды, Сургут, Уфу, Махачкалу, Калининград, Астрахань и в Когалым.