20 декабря 2023

Пермские власти сократили число авиарейсов с бюджетной поддержкой

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
В 2024 году субсидии из бюджета получат 12 авиарейсов Фото:

Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс. По сравнению с 2023 годом, число маршрутов сократилось.

«Авиарейсы в Минск будет осуществлять авиакомпания „Икар“. Сумма субсидий составит 67,4 млн рублей. Эта же компания будет совершать полеты в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. На субсидирование будет выделено 74 млн рублей», — сообщается в приказе на сайте минтранса.

Сумма субсидий на рейсы авиакомпании «Ювт Аэро» составит 57 млн рублей. Субсидируемые рейсы — в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Барнаул. Самолеты авиакомпании «Сибирь» будут совершать субсидированные полеты в Новосибирск, а авиаперевозчик «ЮТэйр» — в Тюмень.

В 2023 году в Пермском крае субсидии из бюджета получили 16 внутренних и один международный маршрут. В 2024 году не будут субсидироваться рейсы из Перми в Минеральные Воды, Сургут, Уфу, Махачкалу, Калининград, Астрахань и в Когалым.

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Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс. По сравнению с 2023 годом, число маршрутов сократилось. «Авиарейсы в Минск будет осуществлять авиакомпания „Икар“. Сумма субсидий составит 67,4 млн рублей. Эта же компания будет совершать полеты в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск. На субсидирование будет выделено 74 млн рублей», — сообщается в приказе на сайте минтранса. Сумма субсидий на рейсы авиакомпании «Ювт Аэро» составит 57 млн рублей. Субсидируемые рейсы — в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Барнаул. Самолеты авиакомпании «Сибирь» будут совершать субсидированные полеты в Новосибирск, а авиаперевозчик «ЮТэйр» — в Тюмень. В 2023 году в Пермском крае субсидии из бюджета получили 16 внутренних и один международный маршрут. В 2024 году не будут субсидироваться рейсы из Перми в Минеральные Воды, Сургут, Уфу, Махачкалу, Калининград, Астрахань и в Когалым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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