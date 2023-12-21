Из-за гибели 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер завели уголовное дело

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Ртищевская транспортная прокуратура расследует дело Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Московская межрегиональная транспортная прокуратура расследует уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер. Об этом сообщило ведомство в telegram-канале.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего в поезде дальнего следования», — говорится в сообщении. По данным ведомства, ходом расследования занимается Ртищевская транспортная прокуратура.

Ранее возвращавшихся из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа А, передает «Национальная служба новостей». У одного из детей поднялась температура, он обратился за помощью к медикам. Одна из пассажирок, 12-летняя девочка, скончалась. Она потеряла сознание в поезде, передает Life.

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура расследует уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер. Об этом сообщило ведомство в telegram-канале. «Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего в поезде дальнего следования», — говорится в сообщении. По данным ведомства, ходом расследования занимается Ртищевская транспортная прокуратура. Ранее возвращавшихся из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа А, передает «Национальная служба новостей». У одного из детей поднялась температура, он обратился за помощью к медикам. Одна из пассажирок, 12-летняя девочка, скончалась. Она потеряла сознание в поезде, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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