Из-за гибели 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер завели уголовное дело

Московская межрегиональная транспортная прокуратура расследует уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер. Об этом сообщило ведомство в telegram-канале.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего в поезде дальнего следования», — говорится в сообщении. По данным ведомства, ходом расследования занимается Ртищевская транспортная прокуратура.
Ранее возвращавшихся из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа А, передает «Национальная служба новостей». У одного из детей поднялась температура, он обратился за помощью к медикам. Одна из пассажирок, 12-летняя девочка, скончалась. Она потеряла сознание в поезде, передает Life.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура расследует уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер. Об этом сообщило ведомство в telegram-канале. «Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего в поезде дальнего следования», — говорится в сообщении. По данным ведомства, ходом расследования занимается Ртищевская транспортная прокуратура. Ранее возвращавшихся из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа А, передает «Национальная служба новостей». У одного из детей поднялась температура, он обратился за помощью к медикам. Одна из пассажирок, 12-летняя девочка, скончалась. Она потеряла сознание в поезде, передает Life.