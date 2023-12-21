В Саратове более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции

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У одного из детей в дороге поднялась температура Фото:

В инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей, возвращающихся из лагеря на поезде Тюмень — Адлер. В дороге у одного из школьников поднялась температура и он обратился за помощью к медикам. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

«Через Саратовскую область следует поезд „Тюмень-Адлер“. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале.

Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию. Все дети будут доставлены в медучреждение для проверки на наличие каких-либо заболеваний. В случае необходимости им будет оказана помощь.

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В инфекционную больницу Саратовской области отправлено 125 детей, возвращающихся из лагеря на поезде Тюмень — Адлер. В дороге у одного из школьников поднялась температура и он обратился за помощью к медикам. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора. «Через Саратовскую область следует поезд „Тюмень-Адлер“. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию. Все дети будут доставлены в медучреждение для проверки на наличие каких-либо заболеваний. В случае необходимости им будет оказана помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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