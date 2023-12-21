Челябинец напал на водителя маршрутки с ножом

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Водитель маршрутного такси госпитализирован с ножевым ранением Фото:

В Челябинске 21 декабря задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Задержан пассажир, который подозревается в нанесении ножевого ранения водителю маршрутного такси. Пострадавшего госпитализировали. С места преступления мужчина скрылся. Обнаружили его дома. Из его квартиры изъяли нож», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что о конфликте между водителем и пассажиром сообщили пассажиры маршрутки, которых опросили сотрудники полиции. Преступление раскрыли в течение двух часов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске 21 декабря задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Задержан пассажир, который подозревается в нанесении ножевого ранения водителю маршрутного такси. Пострадавшего госпитализировали. С места преступления мужчина скрылся. Обнаружили его дома. Из его квартиры изъяли нож», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что о конфликте между водителем и пассажиром сообщили пассажиры маршрутки, которых опросили сотрудники полиции. Преступление раскрыли в течение двух часов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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