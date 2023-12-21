Челябинец напал на водителя маршрутки с ножом

Водитель маршрутного такси госпитализирован с ножевым ранением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 21 декабря задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Задержан пассажир, который подозревается в нанесении ножевого ранения водителю маршрутного такси. Пострадавшего госпитализировали. С места преступления мужчина скрылся. Обнаружили его дома. Из его квартиры изъяли нож», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что о конфликте между водителем и пассажиром сообщили пассажиры маршрутки, которых опросили сотрудники полиции. Преступление раскрыли в течение двух часов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.