Челябинец напал на водителя маршрутки с ножом

В Челябинске 21 декабря задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Задержан пассажир, который подозревается в нанесении ножевого ранения водителю маршрутного такси. Пострадавшего госпитализировали. С места преступления мужчина скрылся. Обнаружили его дома. Из его квартиры изъяли нож», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что о конфликте между водителем и пассажиром сообщили пассажиры маршрутки, которых опросили сотрудники полиции. Преступление раскрыли в течение двух часов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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