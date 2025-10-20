Стало известно, сколько денег уральцы за год потратили на онлайн-площадках
Наибольшие суммы в онлайн-торговле уральцы тратят на продукты питания – более 81 млрд рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
За 2025 год жители Уральского федерального округа (УрФО) оставили на площадках электронной коммерции более 420,5 млрд рублей. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито», которые изучили исследование, проведенное Ассоциацией компаний интернет‑торговли (АКИТ). Как отмечают эксперты, больше всего денег потратили покупатели из Свердловской области — более 148 млрд рублей.
«Региональное предпринимательство на онлайн-площадках в последние годы развивается особенно активно. Так, самые быстрорастущие сейчас регионы — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край. Если говорить про Урал, то здесь в лидерах находится Свердловская область. При этом наибольшие суммы в онлайн-торговле уральцы тратят на продукты питания — более 81 млрд рублей», — поделился коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли.
При этом, как отметил на бизнес-конференции «Авито» «По делу» в Екатеринбурге управляющий партнер компании Иван Гуз, Свердловская область и весь Уральский федеральный округ стабильно входят в топ-3 регионов по активности предпринимателей. При этом крупные компании в основном сосредоточены в таких вертикалях, как «Авто» и «Недвижимость». В свою очередь, во многих товарных категориях, например, «Мода», наоборот, преобладает малый и микробизнес.
