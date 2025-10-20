Стало известно, сколько денег уральцы за год потратили на онлайн-площадках

Наибольшие суммы в онлайн-торговле уральцы тратят на продукты питания – более 81 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За 2025 год жители Уральского федерального округа (УрФО) оставили на площадках электронной коммерции более 420,5 млрд рублей. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито», которые изучили исследование, проведенное Ассоциацией компаний интернет‑торговли (АКИТ). Как отмечают эксперты, больше всего денег потратили покупатели из Свердловской области — более 148 млрд рублей.

«Региональное предпринимательство на онлайн-площадках в последние годы развивается особенно активно. Так, самые быстрорастущие сейчас регионы — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край. Если говорить про Урал, то здесь в лидерах находится Свердловская область. При этом наибольшие суммы в онлайн-торговле уральцы тратят на продукты питания — более 81 млрд рублей», — поделился коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли.