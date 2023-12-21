В Пермском крае подорожали все виды автомобильного топлива

Цены на бензин в Пермском крае снова начали расти
В Пермском крае за неделю резко подорожали все виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Стоимость литра бензина марки АИ-98 увеличилась на 65 копеек и составила 68,34 рубля. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 12 копеек и составили 49,82 рубля и 54,24 рубля соответственно», — сообщается на сайте ведомства.
Выросла также стоимость дизельного топлива. За неделю его цена увеличилась на 30 копеек и составила 65,15 рублей за литр. По удорожанию дизельного топлива Пермский край удерживает первое место в Приволжском федеральном округе.
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