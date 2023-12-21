В Пермском крае подорожали все виды автомобильного топлива

21 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Цены на бензин в Пермском крае снова начали расти Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае за неделю резко подорожали все виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Стоимость литра бензина марки АИ-98 увеличилась на 65 копеек и составила 68,34 рубля. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 12 копеек и составили 49,82 рубля и 54,24 рубля соответственно», — сообщается на сайте ведомства. Выросла также стоимость дизельного топлива. За неделю его цена увеличилась на 30 копеек и составила 65,15 рублей за литр. По удорожанию дизельного топлива Пермский край удерживает первое место в Приволжском федеральном округе.

В Пермском крае за неделю резко подорожали все виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Стоимость литра бензина марки АИ-98 увеличилась на 65 копеек и составила 68,34 рубля. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 12 копеек и составили 49,82 рубля и 54,24 рубля соответственно», — сообщается на сайте ведомства. Выросла также стоимость дизельного топлива. За неделю его цена увеличилась на 30 копеек и составила 65,15 рублей за литр. По удорожанию дизельного топлива Пермский край удерживает первое место в Приволжском федеральном округе.