21 декабря 2023

Умер пермский актер Сергей Пепеляев

© Служба новостей «URA.RU»
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Скоропостижно ушел из жизни пермский актер Пепеляев Фото:

Ушел из жизни 18 декабря уроженец Перми актер Сергей Пепеляев. Ему было всего 32 года. Об этом сообщили представители Тольяттинского драматического театра «Колесо» в соцсети «ВКонтакте».

«Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра „Колесо“ Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс, а затем играл в театре „У Моста“», — говорится в посте.

Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре «У Моста». В 2023 году он стал артистом Тольяттинского драматического театра. Зрителям он запомнился по своей роли старшеклассника в кинофильме «Географ глобус пропил».

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Ушел из жизни 18 декабря уроженец Перми актер Сергей Пепеляев. Ему было всего 32 года. Об этом сообщили представители Тольяттинского драматического театра «Колесо» в соцсети «ВКонтакте». «Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра „Колесо“ Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс, а затем играл в театре „У Моста“», — говорится в посте. Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре «У Моста». В 2023 году он стал артистом Тольяттинского драматического театра. Зрителям он запомнился по своей роли старшеклассника в кинофильме «Географ глобус пропил».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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