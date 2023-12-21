Умер пермский актер Сергей Пепеляев

22 декабря 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Скоропостижно ушел из жизни пермский актер Пепеляев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни 18 декабря уроженец Перми актер Сергей Пепеляев. Ему было всего 32 года. Об этом сообщили представители Тольяттинского драматического театра «Колесо» в соцсети «ВКонтакте». «Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра „Колесо“ Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс, а затем играл в театре „У Моста“», — говорится в посте. Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре «У Моста». В 2023 году он стал артистом Тольяттинского драматического театра. Зрителям он запомнился по своей роли старшеклассника в кинофильме «Географ глобус пропил».

Ушел из жизни 18 декабря уроженец Перми актер Сергей Пепеляев. Ему было всего 32 года. Об этом сообщили представители Тольяттинского драматического театра «Колесо» в соцсети «ВКонтакте». «Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра „Колесо“ Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс, а затем играл в театре „У Моста“», — говорится в посте. Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре «У Моста». В 2023 году он стал артистом Тольяттинского драматического театра. Зрителям он запомнился по своей роли старшеклассника в кинофильме «Географ глобус пропил».