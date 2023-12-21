Жители Казахстана чаще других иностранцев приезжают лечиться в Курган

22 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Иностранцы лечатся в Кургане в Центре Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган за 11 месяцев на лечение в Центр Илизарова приезжали 186 пациентов, 119 из которых — жители Казахстана. Данная информация размещена на сайте центра. «За 11 месяцев 2023 года на лечение в Центр Илизарова в Курган приезжали 186 пациентов из ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан — 9, Алжир — 3, Армения — 1, Белорусь — 3, Германия — 1, Грузия — 2, Казахстан — 119, Киргизия — 9, Пакистан — 1, Саудовская Аравия — 1, Таджикистан — 35, Туркмения — 2», — указано в сообщении. В прошлом году в центре лечились 135 иностранцев, 103 из которых — жители Казахстана. Также представители организации отметили, что в 2023 году в их центре более 30 иностранных специалистов прошли курсы по повышению квалификации. При этом из Китая и Узбекистана в центр в 2023 году приезжали по 12 специалистов. В октябре стало известно, что врачи центра помогли жительнице Казахстана избежать ампутации руки после тяжелого ДТП. Она попала в аварию в 2021 году, и тогда местные врачи поставили ей диагноз с ампутацией левой руки. После этого она нашла в Кургане центр, где ей сделали операцию чрескостного остеосинтеза по методу Илизарова.

В Курган за 11 месяцев на лечение в Центр Илизарова приезжали 186 пациентов, 119 из которых — жители Казахстана. Данная информация размещена на сайте центра. «За 11 месяцев 2023 года на лечение в Центр Илизарова в Курган приезжали 186 пациентов из ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан — 9, Алжир — 3, Армения — 1, Белорусь — 3, Германия — 1, Грузия — 2, Казахстан — 119, Киргизия — 9, Пакистан — 1, Саудовская Аравия — 1, Таджикистан — 35, Туркмения — 2», — указано в сообщении. В прошлом году в центре лечились 135 иностранцев, 103 из которых — жители Казахстана. Также представители организации отметили, что в 2023 году в их центре более 30 иностранных специалистов прошли курсы по повышению квалификации. При этом из Китая и Узбекистана в центр в 2023 году приезжали по 12 специалистов. В октябре стало известно, что врачи центра помогли жительнице Казахстана избежать ампутации руки после тяжелого ДТП. Она попала в аварию в 2021 году, и тогда местные врачи поставили ей диагноз с ампутацией левой руки. После этого она нашла в Кургане центр, где ей сделали операцию чрескостного остеосинтеза по методу Илизарова.