03 октября 2023

Специалисты курганского центра Илизарова спасли руку иностранке после ДТП. Фото

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Врачи из Кургана спасли руку жительнице Казахстана (архивное фото) Фото:

Специалисты курганского РНЦ ВТО имени Илизарова помогли жительнице Казахстана избежать ампутации руки после тяжелого ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе медцентра.

«Жительнице Казахстана в центре Илизарова сохранили руку после тяжелой травмы», — сообщили сотрудники центра на странице сообщества соцсети «ВКонтакте». Женщине после ДТП грозила ампутация, но несколько проведенных курганскими врачами операций помогли восстановить руку.

Женщина попала в аварию в 2021 году. Местные врачи поставили диагноз с ампутацией левой руки. Пациентка не согласилась, и ей сделали операцию чрескостного остеосинтеза по методу Илизарова.

Как выяснилось, локтевой сустав продолжал разрушаться. Тогда она приехала в Курган за помощью. «В травматолого-ортопедическом отделении №3 женщине провели сложную реконструктивную операцию на локтевом суставе», — сообщили в медцентре. Операцию провел травматолог-ортопед Иван Мартель. Позже пациентке установили аппарат Илизарова, заменив его впоследствии шарнирным ортезом. Завершающая операция помогла полностью восстановить деятельность руки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане врачи провели сложную операцию на тазовых костях пациентке из Новосибирска. Для этого был специальной напечатан титановый эндопротез.

Жительницу Казахстана врачи курганского медцентра установили аппарат Илизарова, чтобы спасти руку
Жительницу Казахстана врачи курганского медцентра установили аппарат Илизарова, чтобы спасти руку
После нескольких операций в курганском РНЦ ВТО руку удалось спасти
После нескольких операций в курганском РНЦ ВТО руку удалось спасти

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Специалисты курганского РНЦ ВТО имени Илизарова помогли жительнице Казахстана избежать ампутации руки после тяжелого ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе медцентра. «Жительнице Казахстана в центре Илизарова сохранили руку после тяжелой травмы», — сообщили сотрудники центра на странице сообщества соцсети «ВКонтакте». Женщине после ДТП грозила ампутация, но несколько проведенных курганскими врачами операций помогли восстановить руку. Женщина попала в аварию в 2021 году. Местные врачи поставили диагноз с ампутацией левой руки. Пациентка не согласилась, и ей сделали операцию чрескостного остеосинтеза по методу Илизарова. Как выяснилось, локтевой сустав продолжал разрушаться. Тогда она приехала в Курган за помощью. «В травматолого-ортопедическом отделении №3 женщине провели сложную реконструктивную операцию на локтевом суставе», — сообщили в медцентре. Операцию провел травматолог-ортопед Иван Мартель. Позже пациентке установили аппарат Илизарова, заменив его впоследствии шарнирным ортезом. Завершающая операция помогла полностью восстановить деятельность руки. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане врачи провели сложную операцию на тазовых костях пациентке из Новосибирска. Для этого был специальной напечатан титановый эндопротез.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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