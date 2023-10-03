Врачи из Кургана спасли руку жительнице Казахстана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты курганского РНЦ ВТО имени Илизарова помогли жительнице Казахстана избежать ампутации руки после тяжелого ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе медцентра.

«Жительнице Казахстана в центре Илизарова сохранили руку после тяжелой травмы», — сообщили сотрудники центра на странице сообщества соцсети «ВКонтакте». Женщине после ДТП грозила ампутация, но несколько проведенных курганскими врачами операций помогли восстановить руку.

Женщина попала в аварию в 2021 году. Местные врачи поставили диагноз с ампутацией левой руки. Пациентка не согласилась, и ей сделали операцию чрескостного остеосинтеза по методу Илизарова.

Как выяснилось, локтевой сустав продолжал разрушаться. Тогда она приехала в Курган за помощью. «В травматолого-ортопедическом отделении №3 женщине провели сложную реконструктивную операцию на локтевом суставе», — сообщили в медцентре. Операцию провел травматолог-ортопед Иван Мартель. Позже пациентке установили аппарат Илизарова, заменив его впоследствии шарнирным ортезом. Завершающая операция помогла полностью восстановить деятельность руки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане врачи провели сложную операцию на тазовых костях пациентке из Новосибирска. Для этого был специальной напечатан титановый эндопротез.

Жительницу Казахстана врачи курганского медцентра установили аппарат Илизарова, чтобы спасти руку фото: VK НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ https://vk.com/ilizarovcentre?z=photo-200185613_457243266%2Fwall-200185613_4678