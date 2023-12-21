21 декабря 2023

Роспотребнадзор ХМАО добился закрытия интернет-магазина по продажам вейпов

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Няганский городской суд заблокировал интернет-магазин по продаже вейпа по требованию Роспотребнадзора Фото:

Няганский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о блокировке интернет-магазина, в котором распространяли объявления по продаже никотиносодержащей продукции. Размещенную информацию признали запрещенной и магазин заблокировали. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора.

«На странице в социальной сети „Вконтакте“ осуществляется онлайн продажа никотинсодержащей, табачной продукции. На интернет-страницах прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. Открытый доступ к интернет-ресурсам является прямым нарушением действующего законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в сообщении.

Суд признал размещенную информацию запрещенной и удовлетворил требование Роспотребнадзора. Интернет-магазин заблокировали.

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Няганский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о блокировке интернет-магазина, в котором распространяли объявления по продаже никотиносодержащей продукции. Размещенную информацию признали запрещенной и магазин заблокировали. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора. «На странице в социальной сети „Вконтакте“ осуществляется онлайн продажа никотинсодержащей, табачной продукции. На интернет-страницах прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. Открытый доступ к интернет-ресурсам является прямым нарушением действующего законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в сообщении. Суд признал размещенную информацию запрещенной и удовлетворил требование Роспотребнадзора. Интернет-магазин заблокировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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