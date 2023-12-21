Роспотребнадзор ХМАО добился закрытия интернет-магазина по продажам вейпов

22 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Няганский городской суд заблокировал интернет-магазин по продаже вейпа по требованию Роспотребнадзора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU (фото из архива) Няганский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о блокировке интернет-магазина, в котором распространяли объявления по продаже никотиносодержащей продукции. Размещенную информацию признали запрещенной и магазин заблокировали. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора.



«На странице в социальной сети „Вконтакте“ осуществляется онлайн продажа никотинсодержащей, табачной продукции. На интернет-страницах прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. Открытый доступ к интернет-ресурсам является прямым нарушением действующего законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в сообщении.



Суд признал размещенную информацию запрещенной и удовлетворил требование Роспотребнадзора. Интернет-магазин заблокировали.

Няганский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о блокировке интернет-магазина, в котором распространяли объявления по продаже никотиносодержащей продукции. Размещенную информацию признали запрещенной и магазин заблокировали. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора. «На странице в социальной сети „Вконтакте“ осуществляется онлайн продажа никотинсодержащей, табачной продукции. На интернет-страницах прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. Открытый доступ к интернет-ресурсам является прямым нарушением действующего законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в сообщении. Суд признал размещенную информацию запрещенной и удовлетворил требование Роспотребнадзора. Интернет-магазин заблокировали.