Роспотребнадзор ХМАО добился закрытия интернет-магазина по продажам вейпов

Няганский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора ХМАО о блокировке интернет-магазина, в котором распространяли объявления по продаже никотиносодержащей продукции. Размещенную информацию признали запрещенной и магазин заблокировали. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного Роспотребнадзора.
«На странице в социальной сети „Вконтакте“ осуществляется онлайн продажа никотинсодержащей, табачной продукции. На интернет-страницах прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. Открытый доступ к интернет-ресурсам является прямым нарушением действующего законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — говорится в сообщении.
Суд признал размещенную информацию запрещенной и удовлетворил требование Роспотребнадзора. Интернет-магазин заблокировали.
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