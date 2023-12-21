21 декабря 2023

В строящемся челябинском соборе будут проводиться священные таинства и выставки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспись алтаря кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск, храм, фрески, кафедральный собор
В кафедральном соборе предусмотрены зал церковных соборов и музейное крыло Фото:

В Челябинске строящийся кафедральный собор Рождества Христова планируют сделать центром притяжения. Там будут зал церковных соборов, музейное крыло, место проведения богослужений и священных таинств. Об этом 22 декабря URA.RU сообщил секретарь Челябинской епархии Русской православной церкви Игорь Шестаков.

«Кафедральный собор строится уже девять лет. Это масштабный объект. Нижний храм функционален. Здесь и зал церковных соборов, и музейное крыло, где будут сменная экспозиция областной картинной галереи и выставки современного церковного искусства. Это место богослужений и таинства крещения. Завершение работ запланировано на 2025 год», — уточнил Шестаков.

Также он пояснил, что собор по его завершению будет освещен епископом Русской православной церкви патриархом Кириллом. Выбор места для строительства Шестаков объяснил тем, что места для реализации проекта должно было быть много. Поэтому был выбран Калининский район, где не такая плотная застройка, как в центре. В данный момент художники со всей России расписывают своды алтаря в нижнем храме.

«В храме будут изображены порядка 20 основных православных сюжетов. Они перекликаются с большими праздниками. Также изображения святых. Храм украшается так, что это умозрение в красках, это Евангелие в красках. Когда человек зайдет, он увидит отражение священного писания», — рассказал URA.RU секретарь Челябинской епархии.

Роспись алтаря кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск
Стены и своды храма расписывают художники со всей страны
Фото:
Роспись алтаря кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск
Прихожане увидят в храме сюжеты из священного писания
Фото:
Роспись алтаря кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск
Окончание работ запланировано на 2025 год
Фото:
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В Челябинске строящийся кафедральный собор Рождества Христова планируют сделать центром притяжения. Там будут зал церковных соборов, музейное крыло, место проведения богослужений и священных таинств. Об этом 22 декабря URA.RU сообщил секретарь Челябинской епархии Русской православной церкви Игорь Шестаков. «Кафедральный собор строится уже девять лет. Это масштабный объект. Нижний храм функционален. Здесь и зал церковных соборов, и музейное крыло, где будут сменная экспозиция областной картинной галереи и выставки современного церковного искусства. Это место богослужений и таинства крещения. Завершение работ запланировано на 2025 год», — уточнил Шестаков. Также он пояснил, что собор по его завершению будет освещен епископом Русской православной церкви патриархом Кириллом. Выбор места для строительства Шестаков объяснил тем, что места для реализации проекта должно было быть много. Поэтому был выбран Калининский район, где не такая плотная застройка, как в центре. В данный момент художники со всей России расписывают своды алтаря в нижнем храме. «В храме будут изображены порядка 20 основных православных сюжетов. Они перекликаются с большими праздниками. Также изображения святых. Храм украшается так, что это умозрение в красках, это Евангелие в красках. Когда человек зайдет, он увидит отражение священного писания», — рассказал URA.RU секретарь Челябинской епархии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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