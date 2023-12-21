В Тюмени открылся первый избирательный штаб президента

Президентские выборы пройдут в России весной 2024 года
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Тюмени открылся первый избирательный штаб кандидата в президенты. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина открылся в Тюмени в эти минуты. Это первый избирательный штаб кандидата в президенты России, который открылся в Тюменской области», — говорится в сообщении.
Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он объявил 8 декабря.
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