21 декабря 2023

В Тюмени открылся первый избирательный штаб президента

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, избирательный участок, кабинка голосования, выборы 2023
Президентские выборы пройдут в России весной 2024 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Тюмени открылся первый избирательный штаб кандидата в президенты. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина открылся в Тюмени в эти минуты. Это первый избирательный штаб кандидата в президенты России, который открылся в Тюменской области», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он объявил 8 декабря.

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В Тюмени открылся первый избирательный штаб кандидата в президенты. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина открылся в Тюмени в эти минуты. Это первый избирательный штаб кандидата в президенты России, который открылся в Тюменской области», — говорится в сообщении. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он объявил 8 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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