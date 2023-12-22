Пермяк перенес две операции на зубах и очнулся в реанимации с кровотечением

Пермяк не смог перенести вторую дозу анестезии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми пришел на консультацию в платную стоматологическую клинику, а в итоге попал в реанимацию с кровотечением и долгое время восстанавливался в больнице. В клинике пермяку предложили сделать две операции подряд, что стало причиной осложнений. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.

«Как впоследствии истец выяснил, после повторного введения седативного препарата, анестезии в клинике у него подскочило артериальное давление и началось кровотечение, которое врачи не смогли остановить своими силами, в связи с чем была вызвана реанимационная помощь», — говорится в решении. Некоторое время пермяк восстанавливался в стационаре, испытывая слабость, боль, у него появилась гематома в горле, также он не мог нормально передвигаться и есть, из-за чего потерял шесть килограммов.

Изначально пациент пришел в стоматологию, чтобы получить консультацию по улучшению улыбки. Там мужчине предложили удалить зубы мудрости, которые пока пермяка не беспокоили. Посетитель клиники согласился, позже ему провели операцию с наркозом, удалив только два зуба мудрости. После операции врач предложил тут же сделать еще одну операцию, чтобы удалить еще два зуба. Второй раз пермяк не смог нормально перенести анестезию.

После выздоровления мужчина обратился в суд, чтобы взыскать с виновных компенсацию. В суде постановили клинике выплатить пациенту 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 8446 рублей за лечение.