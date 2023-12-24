Самые громкие уголовные дела и приговоры курганским VIP 2023 года. Инфографика

25 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Уголовные дела, возбужденные на бывших курганских руководителей в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В уходящем году следственные органы возбудили и передали в суды ряд уголовных дел на бывших и действующих руководителей различных уровней. Некоторым VIP вынесли приговоры, других судят, третьи только ждут обвинения. Корреспондент URA.RU сделал обзор нескольких наиболее громких дел. Впервые за три года рассмотрели дело о разглашении государственной тайны в отношении жителя Курганской области. «Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 283 ч.1 УК РФ (разглашение сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе). Обвинительный приговор», — информирует картотека курганского облсуда от 12 мая. По данным источников URA.RU обвиняемым по делу с грифом «Секретно» был экс-глава Сафакулевского района Ансар Ахметжанов. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и на год отстранили от государственных должностей. Апелляционный суд в Санкт-Петербурге подтвердил правильность приговора. Обвинительный приговор вынесли по делу о взятках и злоупотреблении полномочий экс-замглавы города Шадринска Татьяне Тугановой. Ее вместе с директором строительной фирмы Арамом Апресяном обвиняли в причинении более 33 млн рублей ущерба при возведении очистных сооружений. Туганову приговорили к 8,5 года лишения свободы, более 4 млн рублей штрафа, запретили занимать госдолжности в течение 6 лет. Бизнесмен получил 9 лет колонии, оштрафован на 2,8 млн. Оба они должны будут возместить сумму ущерба. На приговор подана апелляция, которую в настоящее время рассматривает курганский облсуд. Туганова по решению суда до вступления приговора в силу находится под подпиской о невыезде, директор фирмы — в СИЗО. В апреле поступило в суд уголовное дело на бывшего руководителя спасательного управления администрации Кургана Аркадика Галустова. Следователи обвинили экс-директора МКУ в халатности. По их версии, бездействие начальника службы спасения в 2022 году привело к пожарам в дачном поселке «Малиновка» под Курганом. Потерпевшими по делу выступают более 50 человек — люди потеряли жилье, дачи, имущество. Ущерб составляет около 138 млн рублей. Защите удалось доказать, что обвинительное заключение составлено с нарушениями и его следует вернуть в прокуратуру. В настоящий момент решение проходит кассацию. Уголовные дела возбуждены на руководителей другой структуры администрации Кургана, управления капитального строительства. Экс-директор управления Андрей Чудаков находился под следствием по делу о строительстве канализации в микрорайоне Восточный. Также в настоящее время его судят за превышение и злоупотребление должностными полномочиями при строительстве автодороги по улице Мальцева в Заозерном микрорайоне. Ущерб от его действий якобы составил более 14 млн рублей. Действующий глава УКС Игорь Минин находится под стражей по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его арестовали после проверок в строящейся школе на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. Следователи заявляют о наличии в деле 4,4 млн ущерба при закупе материалов для школы. Директор вины не признал, заявив, что все материалы были доставлены на объект спустя некоторое время. Идет следствие по делу. В августе горсуд зарегистрировал уголовное дело на бывшего замглавы Кургана Андрея Жижина. Бывшего чиновника обвиняют в халатности при расселении двух аварийных домов в Кургане и превышении полномочий при приемке квартир для сирот. Суд первой инстанции вернул дело обвинению для устранения нарушений, но апелляционное заседание постановило пересмотреть дело Жижина в горсуде. В середине сентября СУ СК заявил об уголовном деле на бывшего главу Целинного округа Александр Сытова. Мужчину обвиняют в получении трех взяток от подрядчиков при заключении контрактов на строительство соцобъектов. Также силовики подозревают, что он незаконно помог знакомому получить субсидию в размере 250 тысяч. На время следствия Сытова поместили в СИЗО. Осенью силовики провели обыски в курганском наркодиспансере. В начале октября была арестована главврач больницы Анна Федотова. Женщину заподозрили в поборах с подчиненных, присвоении служебного ноутбука и получении взятки в размере 200 тысяч. Показания на руководителя дали подчиненные. Главврача на время следствия поместили под домашний арест. Федотова себя виновной не считает. После продления ареста она пожаловалась на действия следователей. После увольнения подала иск к департаменту здравоохранения. Следователи продолжают работу, арест был продлен до 5 января. В горсуде рассматривается дело в отношении бывшего курганского депутата (спикера сельской думы в Мишкинском районе) фермера Исмаила Ялхороева и сотрудницы федерального казначейства. По мнению следствия, мужчина убедил сотрудников департамента агропромышленного хозяйства выдать ему гранты на строительство фермы. Несколько лет он вместе с госслужащей якобы подделывал документы и отчитывался за строительство. Проверка выяснила, что ферма существовала только на бумаге, а государственную субсидию фермер пустил на приобретение машин в лизинг. Мужчину судят за мошенничество, легализацию незаконно полученных средств, подделку документов — заявленный следствием ущерб составляет около 30 млн рублей. Уголовные дела и приговоры бывшим руководителям в Курганской области, возбужденные и вынесенные в 2023 году графика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уходящем году следственные органы возбудили и передали в суды ряд уголовных дел на бывших и действующих руководителей различных уровней. Некоторым VIP вынесли приговоры, других судят, третьи только ждут обвинения. Корреспондент URA.RU сделал обзор нескольких наиболее громких дел. Впервые за три года рассмотрели дело о разглашении государственной тайны в отношении жителя Курганской области. «Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 283 ч.1 УК РФ (разглашение сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе). Обвинительный приговор», — информирует картотека курганского облсуда от 12 мая. По данным источников URA.RU обвиняемым по делу с грифом «Секретно» был экс-глава Сафакулевского района Ансар Ахметжанов. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и на год отстранили от государственных должностей. Апелляционный суд в Санкт-Петербурге подтвердил правильность приговора. Обвинительный приговор вынесли по делу о взятках и злоупотреблении полномочий экс-замглавы города Шадринска Татьяне Тугановой. Ее вместе с директором строительной фирмы Арамом Апресяном обвиняли в причинении более 33 млн рублей ущерба при возведении очистных сооружений. Туганову приговорили к 8,5 года лишения свободы, более 4 млн рублей штрафа, запретили занимать госдолжности в течение 6 лет. Бизнесмен получил 9 лет колонии, оштрафован на 2,8 млн. Оба они должны будут возместить сумму ущерба. На приговор подана апелляция, которую в настоящее время рассматривает курганский облсуд. Туганова по решению суда до вступления приговора в силу находится под подпиской о невыезде, директор фирмы — в СИЗО. В апреле поступило в суд уголовное дело на бывшего руководителя спасательного управления администрации Кургана Аркадика Галустова. Следователи обвинили экс-директора МКУ в халатности. По их версии, бездействие начальника службы спасения в 2022 году привело к пожарам в дачном поселке «Малиновка» под Курганом. Потерпевшими по делу выступают более 50 человек — люди потеряли жилье, дачи, имущество. Ущерб составляет около 138 млн рублей. Защите удалось доказать, что обвинительное заключение составлено с нарушениями и его следует вернуть в прокуратуру. В настоящий момент решение проходит кассацию. Уголовные дела возбуждены на руководителей другой структуры администрации Кургана, управления капитального строительства. Экс-директор управления Андрей Чудаков находился под следствием по делу о строительстве канализации в микрорайоне Восточный. Также в настоящее время его судят за превышение и злоупотребление должностными полномочиями при строительстве автодороги по улице Мальцева в Заозерном микрорайоне. Ущерб от его действий якобы составил более 14 млн рублей. Действующий глава УКС Игорь Минин находится под стражей по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его арестовали после проверок в строящейся школе на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. Следователи заявляют о наличии в деле 4,4 млн ущерба при закупе материалов для школы. Директор вины не признал, заявив, что все материалы были доставлены на объект спустя некоторое время. Идет следствие по делу. В августе горсуд зарегистрировал уголовное дело на бывшего замглавы Кургана Андрея Жижина. Бывшего чиновника обвиняют в халатности при расселении двух аварийных домов в Кургане и превышении полномочий при приемке квартир для сирот. Суд первой инстанции вернул дело обвинению для устранения нарушений, но апелляционное заседание постановило пересмотреть дело Жижина в горсуде. В середине сентября СУ СК заявил об уголовном деле на бывшего главу Целинного округа Александр Сытова. Мужчину обвиняют в получении трех взяток от подрядчиков при заключении контрактов на строительство соцобъектов. Также силовики подозревают, что он незаконно помог знакомому получить субсидию в размере 250 тысяч. На время следствия Сытова поместили в СИЗО. Осенью силовики провели обыски в курганском наркодиспансере. В начале октября была арестована главврач больницы Анна Федотова. Женщину заподозрили в поборах с подчиненных, присвоении служебного ноутбука и получении взятки в размере 200 тысяч. Показания на руководителя дали подчиненные. Главврача на время следствия поместили под домашний арест. Федотова себя виновной не считает. После продления ареста она пожаловалась на действия следователей. После увольнения подала иск к департаменту здравоохранения. Следователи продолжают работу, арест был продлен до 5 января. В горсуде рассматривается дело в отношении бывшего курганского депутата (спикера сельской думы в Мишкинском районе) фермера Исмаила Ялхороева и сотрудницы федерального казначейства. По мнению следствия, мужчина убедил сотрудников департамента агропромышленного хозяйства выдать ему гранты на строительство фермы. Несколько лет он вместе с госслужащей якобы подделывал документы и отчитывался за строительство. Проверка выяснила, что ферма существовала только на бумаге, а государственную субсидию фермер пустил на приобретение машин в лизинг. Мужчину судят за мошенничество, легализацию незаконно полученных средств, подделку документов — заявленный следствием ущерб составляет около 30 млн рублей.