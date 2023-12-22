Украину обвинили в закупе российских истребителей у третьих стран

ЦАМТО: Киев хотел купить у третьих стран истребители из России или СССР

22 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Киев, вероятно, хотел устроить провокацию с закупкой российского истребителя, делится Игорь Коротченко Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев мог попытаться купить советские или российские истребители у третьих стран. Однако у них ничего не получилось, потому что, согласно закону, разрешение на реэкспорт должно быть согласовано с российской стороной. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. «Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен. Либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», — заявил Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости, комментируя новость о попытке Киева купить российские истребители. Ранее Россия не дала Украине купить истребители «в одной стране в другом конце планеты», как рассказывал гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. Коротченко отметил, что речь может идти о государствах Латинской Америки. При этом он допустил, что Украина просто пыталась устроить провокацию, на самом деле ничего не покупая.

Киев мог попытаться купить советские или российские истребители у третьих стран. Однако у них ничего не получилось, потому что, согласно закону, разрешение на реэкспорт должно быть согласовано с российской стороной. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. «Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен. Либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», — заявил Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости, комментируя новость о попытке Киева купить российские истребители. Ранее Россия не дала Украине купить истребители «в одной стране в другом конце планеты», как рассказывал гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. Коротченко отметил, что речь может идти о государствах Латинской Америки. При этом он допустил, что Украина просто пыталась устроить провокацию, на самом деле ничего не покупая.